黃美棋做髮型師為男友剪頭髮　鍾健威未剪已灰爆眼神死

最近香港疫情嚴峻，不少公眾場合都因政府的防疫措施收緊而暫停運作，其中髮型屋亦不能倖免。對於女士來說，頭髮長了一點也沒有很大分別，但對於多數以短髮示人的男士來說，頭髮長了是非常明顯的事，因此在髮型屋暫停營業期間，在剪頭髮方面，男士不得不親力親為。
昨日（18日），黃美棋在Instagram上載了一張照片，見到她正在為男友剪頭髮，神情緊張害怕出錯，而男朋友鍾健威兩眼呆滯無神，有種「心已死」的感覺，在帖文中寫道：「其實，我都係被迫㗎⋯⋯剪頭髮來講呢，我有 ikea鉸剪，我相信我做到㗎，祝佢好運」，而糖妹有感而發並留言說：「我試過幫人剪…最終…大家都好後悔」。不過到現時為止，他們兩個都沒有上載理髮後的照片，不知道這次擔當髮型師的黃美棋是否成功呢？
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