《愛回家》豹叔黎彼得急入院通波仔　幸得「契仔」黃宗澤經濟援助

《愛．回家之開心速遞》日前播出的一集，由熊樹根（劉丹飾）和譚道德（陳榮峻飾）口中得知「尋寶圖」職員豹叔（黎彼得飾）正在加拿大探親，所以未能出席。其實早在幾月前，黎彼得（Peter哥）因為要接受通波仔手術而需要停工休息，所以才不能在劇中露面。



《愛回家》豹叔黎彼得因為要做「通波仔」而需休息了三個月。（資料圖片）

Peter哥向傳媒表示，三個月前因眼腫而去了睇醫生，其實經過腦掃描得知腦部有條血管收窄，才導致眼腫。雖然腦部沒有大問題，但同時檢查後得知心臟同時有兩條血管堵塞，需要盡快接受「通波仔」手術。

他也表示，最終經由救護車入院排期做手術，但私家醫院的十萬元檢查費用已令他吃不消，再加上做手術的廿萬費用更令他十分傍偟。幸好多得「契仔」黃宗澤（Bosco）在經濟上的幫助。他說黃宗澤知道他的狀況後就主動資助他，為人十分念舊。黎彼得也透露，自己是在2004年拍攝《我的野蠻奶奶》時與黃宗澤結緣，當年完全沒有擺酒也沒有儀式。

黎彼得更稱讚黃宗澤，說：「一直都照顧我！患難見真情，真係抵佢紅、抵佢發達，人紅係有原因。」黎彼得的兒子暫時身在南京工作，所以醫院按金亦找不到親人代付，幸得丁羽叔找到人替他代付才能夠先做手術。

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《愛回家》豹叔黎彼得。（電視截圖）

黎彼得在2004年拍攝《我的野蠻奶奶》時與黃宗澤結緣。（電視截圖）

黎彼得接受《香港01》訪問時，就說：「屋漏更逢連夜雨！無計，人有三衰六旺，無奈也要接受，希望明天會更好吧！」他也讚揚「契仔」黃宗澤是好人：「好人好事！我也算遇貴人，逢凶化吉，實不幸中之大幸也！」記者問及需不需要償還手術費時，Peter哥就笑言：「欠債還錢，天公地道，何況他生意也遇逆境，有拖無欠也吧！」不過幸好，Peter表示現時已恢復正常，說：「如無意外應該下個月復工，唉！休息了三個月，手停口停，慘！」