飛虎3壯志英雄劇情｜近年最強勁卡士陣容　ViuTV過檔女神成功搶鏡

《飛虎3壯志英雄》將會於今晚在無綫（TVB）播出，雖然在內地已率先播完，不過擁有龐大卡士陣容的IP劇，相信依然會吸引不少觀眾收看。

今次卡士真係強勁。（《飛虎3壯志英雄》劇照）

《飛虎3壯志英雄》劇情講述一單化學武器交易，引來恐怖組織瓦干布的覬覦，進而演變為劇院挾持人質事件。正值休假的飛虎隊員張嘉軒(黃宗澤飾)、高子樂(吳卓羲飾)、余曉欣(蔡思貝飾)被牽連其中，與O記警探何家寶(陳瀅飾)一起被困現場。飛虎隊總指揮范少鋒(陳豪飾)臨危受命，在支援組組長張偉樺(張兆輝飾)的協助下，率飛虎隊與恐怖分子鬥智鬥勇。最終裡應外合，成功解除危機。然而，化學武器賣家身份成迷，恐怖分子仍在暗處蠢蠢欲動，香港面臨有史以來最大的安全危機。飛虎隊在營救一宗綁架案人質時誤墮陷阱，死傷慘重。前飛虎隊成員展博文(馬德鐘飾) 受命擔任新總指揮，並挑選飛虎及警隊各部門精英，組織特別小組S Team。面對重重危機，S Team 與國際刑警許俊飛(苗僑偉飾）一同聯手，極力阻止生化武器病毒在香港蔓延。

點擊下圖睇強大卡士陣容，其中包括TVB三個視帝和一個視后：

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另外，劇中還有前ViuTV兒童節目主持、曾參與ViuTV舉辦的《G-1格鬥會挑戰賽》的混血女神何慈茵（Charlene），Charlene受父親何麥（Mark Houghton）影響，5歲已接觸功夫。身為洪拳大師的何麥對女兒自然寄予厚望。背負着「劉家良徒孫」之名，以及父親望女成龍的壓力，Charlene曾在比賽落敗後忍不住當場爆喊。

絕對係女神級！（IG@houghton.charlene）

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《飛虎3壯志英雄》第一集劇情(02/21)

O記警員何家寶（陳瀅飾）自告奮勇，單人匹馬潛入演唱會中心追蹤目標人物，竟遇沛國流亡公主Renee（何慈茵飾）策劃暗殺沛國軍火商柏先生，雙方爭奪疑似裝有化學武器的神秘手提箱，演唱會瞬間淪為槍戰現場。飛虎隊員軒（黃宗澤飾）、樂（吳卓羲飾）、 小魚( 蔡思貝飾） 混入人質當中，Renee團夥被O記、飛虎包圍，Renee跟飛虎總指揮少峰（陳豪飾）談判，要求安排飛機讓他們撤離，每遲一秒，就殺一個人質。樂、小魚身份敗露，被縛上炸彈，軒及時營救，三人打倒部分團夥。少鋒、Don （張兆輝飾）指揮一眾飛虎與軒、樂、小魚裡應外合，擊倒剩下團夥，勇救所有人質。但是，原來一切乃敵方的調虎離山之計，Renee部下引爆炸彈犧牲性命，讓Renee公主攜同神秘手提箱逃出生天。軒、樂窮追Renee，雙方在極斜長路上演一輪激烈的亡命車戰，最終Renee連人帶車俯衝下海，神秘手提箱亦不知所終。

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