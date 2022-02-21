三台收視報告｜《鐵拳英雄》未如理想　分析ViuTV綜藝失利原因

三台收視報告又再出爐，今次的日期是2月14日至2月20日。今次報告是派發無綫（TVB）劇集《鐵拳英雄》的最終成績表，成績只能說是不過不失，另外ViuTV平日晚上的綜藝時段也是下跌得很快，今次會探討一下原因。



《鐵拳英雄》收視一般般。（《鐵拳英雄》劇照）

先講TVB，《鐵拳英雄》大結局當晚錄得電視直播收視平均25.8點，最高27.1點，觀眾人數176萬，不過全劇29集總收視只錄得21.7點，成績只算是中規中矩，放在上年的排行榜上只只在第八位的位置。不過《家族榮耀》的成績則比較理想，今期錄得23.3點，比上星期的22.4點有稍微提升，如果能保持這個形勢，劇集在23點左右收尾，應該也可以排在今年的頭五位。

點擊下圖睇2021年的劇集（短劇不計）收視排行榜：

+ 14

至於ViuTV，早前講過現在播韓劇一樣有收視，但今次報告反而是平日晚上的綜藝時段有顯著的下跌，《商睇》和《聲控鬥室》分別只有2.5點和2.4點，已經是連續兩星期兩個檔位都只有2字頭收視，對於早幾個月前一直保持在3點以上的情況，實在不容樂觀。

《聲控鬥室》只有2.4點。（節目圖片）

ViuTV收得節目要有MIRROR元素

究竟原因是甚麼？我們以最簡單和最表面的方式去了解一下，就是主持和嘉賓不夠吸引。《商睇》由徐蒨寧、葉振弘、馬騮搣主持，而《聲控鬥室》則是P1X3L，兩個節目的嘉賓也不是很特別，最有吸引力應該是夏蕙姐。回顧之前的節目，《七福星》除了本身有七福星之外，嘉賓陣容有張敬軒、林雪、193等人；《演員·門》有不少重量級的電影人馬；《玩埋我嗰份》主持未必吸引但旅遊節目睇地方，對上一套成績不理想的《玩埋我嗰份》也是在主持方面比較輸蝕。當然，陣容並不是一個節目的收視指標，內容也是很重要，但你想想，如果你連門面都未能夠吸引人去收視，你又不是大台有慣性收視，大家又怎樣知道你內容做得好？正如你搵MIRROR做綜藝，起碼有一班粉絲撐場，然後大家才知道節目內容的質素如何。

點擊下圖睇詳盡收視報告：

+ 4

同場加映：ViuTV大台理論｜十個電視劇集老土情節 廁所永遠有人偷聽

以下立即為大家列出十個電視劇集老土情節，點擊下圖睇詳情：