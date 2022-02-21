楚原逝世｜第一部劇集係《卡拉屋企》　潘嘉德：楚原最能帶出氣氛

有傳媒報道指，著名導演兼演員楚原於今日（21日）下午病逝，享年87歲。楚原是本地著名粵語片演員張活游之子，1956年投身電影圈的他作為導演拍過無數電影，如《多情劍客無情劍》、《三少爺的劍》、《流星•蝴蝶•劍》、《天涯•明月•刀》、《楚留香》及《白玉老虎》等，直到1991年才正式轉到幕前。

著名導演兼演員楚原逝世享年87歲 1956年投身演藝成就非凡

楚原原名張寶堅，是香港著名的導演和演員，在上世紀50年代開始，便投身於粵語電影編劇工作。在第37屆香港電影金像獎終身成就獎。（VCG）

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無綫（TVB）處境劇《卡拉屋企》是楚原由導演轉為電視劇演員的第一部劇集，當時的監製潘嘉德大讚他的專業：「一部劇，會分三部分創作，首先是劇本，其次是導演，最後是演員，劇本去到演員手，好應該用角色的心態創作一次，將對白照讀一趟都不會是好事。而楚原就最能帶出這種氣氛，讓大家參與創作，以增加可觀性為中心。」

楚原絕對是《卡拉屋企》的靈魂。（螢幕截圖）

《卡拉屋企》是一部時裝處境喜劇，於1991年首播，全劇共227集，是不少香港人的集體回憶，尤其主題曲開頭「喂！夠鐘喇！睇電視！睇吓今集講乜先，講乜先？」更是人人識噏兩句。除了主題曲深入民心，劇中每一集均有不同的主題，題材圍繞那個年代的港人生活，現今看來除了充滿智慧外，更令人深感懷緬。其實在初期，《卡拉屋企》是一部典型的處境劇，不過，在80集開始，竟然漸漸變成一部不合常理的瘋狂喜劇，劇情十分跳脫，最緊要的是，大受歡迎！

楚原逝世｜最後露面領成就獎 自爆拍完幾部X街片被嘲︰唔識電影