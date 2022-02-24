Angelababy離婚後性感大解放！多年後再影「𡃁模相」撇冇身材污名

Angelababy和黃曉明27日宣布離婚，正式結束6年婚姻，不過強調是和平分手，5歲兒子小海綿則由2人共同扶養，而在離婚之後，2人一舉一動都引發注目，baby單身之後則越來越旺，人氣高過前夫黃曉明，有不少劇集、綜藝節目，並與不同小鮮肉拍愛情劇談情說愛，被譽為「愛情劇女王」，最近更解封曬出性感照。



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原本被外界認定身材一般般，但最近Angelababy難得在微博秀出低胸短裙照，被稱讚是來勢「胸胸」，加上一臉自信霸氣，看起來非常性感，這組照片還不到2小時，討論量就已經近億，不少網友稱讚她單身後變得更自信美麗，還誇她是「超穎趕冪」，認為她的氣勢已經超過同樣離婚後大紅的趙麗穎、楊冪，如果她的演技越來越精進，一定會成為頂級女星。

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