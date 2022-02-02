Angelababy離婚後網民湧入微博「搶妻」 新年連發4張相露出尖下巴

【Angelababy／黃曉明／離婚】Angelababy（楊穎）和黃曉明1月28日宣布離婚，結束6年婚姻，共同扶養5歲兒子小海綿；才宣布恢單4天，Angelababy於微博曬自拍向粉絲拜年，不到12小時就湧入3.9萬則留言喊「老婆，新年快樂」。



Angelababy凌晨以諧音發文：「打個招『虎』，新年快樂！」附上用不同特效自拍的4張照片，有可愛卡通人物、春聯、迷濛版和蛇精尖下巴版，妝容漂亮，看起來心情相當好。

【圖輯】點圖放大看Angelababy新年靚相及更多美照👇👇👇

+ 4

這也是她宣佈離婚後首次發文，粉絲紛紛留言「老婆新年快樂」、「做自己想做的事和喜歡的事吧」、「老婆好美」、「老婆老婆新年快樂，年年有我」，不到12小時就有3.9萬則留言、19.3萬點讚，人氣絲毫不受影響。

【同場加映】Angelababy黃曉明宣布離婚 盤點7對難敵七年之癢藝人夫婦（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 11

延伸閱讀：

畫虎賀新春李文儀許願平安健康 把握小確幸多做公益

陳亞蘭除夕就開工！搭擋陳怡真多年首度親親、滿足CP粉

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】