黃曉明7年前甜蜜結婚誓詞冧爆Angelababy　二人離婚後再睇變笑話

【Angelababy黃曉明離婚】黃曉明與Angelababy的婚姻正式畫下句點，兩人在2014年認愛，隔年舉行婚禮，當時不管是排場或是出席賓客均是一流，被稱為世紀婚禮。



不過他們近幾年婚姻之路走得並不順，婚變傳聞每隔一段時間就會爆出，夫妻倆也幾乎不合體，更讓外界質疑情變，27日宣布離婚後，網友們紛紛表示，雖然不意外，但兩人公開離婚消息的態度乾脆也算是一件好事。

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回顧兩人當年的婚禮，當時黃曉明的誓詞感動眾人，還曾被形容為又閃又霸道！當時當Baby父親把女兒的手交到黃曉明手上時，小倆口同時紅了眼眶，黃曉明當著眾人的面念出誓詞：「其實我今天真好緊張，我得說我的Baby妳完蛋了，接下來的日子妳等著吧！我從來沒有對一個人這麼好過，除了我媽。我只想把全世界最好的捧在妳面前，妳喜歡的就是我喜歡的，即使七老八十走不動了，(妳)還是我的小公主。妳老說把我寵壞了怎麼辦，那就寵壞好了。」

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而Baby當時對黃曉明的愛的告白則是，「很想跟你說，人生路上，我會一直默默支持你，不管你累了，遇到不開心的事情，想到我都會一直在你身邊陪伴你，為你建立一個家庭，有個非常圓滿的人生，這是我的夢想。希望到老之後，你會跟我說，找我是正確的、快樂的。」

只是當年的甜蜜依稀還在眼前，兩人的婚姻卻已經黯然落幕，27日雙方在微博發文：「感恩過去所有，未來仍是家人。」證實婚姻已經畫下句點。雙方工作室也發出聲明，目前已經辦妥相關手續，為了不叨擾大眾，未來不會再針對此事作回應，若有心人士造謠不排除訴諸法律，至於兒子「小海綿」未來將會共同扶養。

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