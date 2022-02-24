李婉華仍難以接受「老竇」楚原突逝世：月初和你傾電話還好好的！

87歲著名導演兼演員楚原於周一（21日）離世的消息震驚娛樂圈，多名圈中好友和後輩紛紛發文悼念。楚原由電影圈轉戰電視圈的第一步電視劇作品《卡拉屋企》，除了是不少觀眾心中的經典處境劇，但對他來說亦特別有意義，他多年來都與劇中飾演老婆「肥媽」的盧苑茵以夫妻見稱，亦將劇中飾演其子女的李婉華、黎海珊和鄭敬基視如己出。



楚原與盧苑茵、李婉華、鄭敬基、黎海珊、吳鎮宇和秦煌等人在1991年劇集《卡拉屋企》中合作。（電視截圖）

早年已經移民加拿大的李婉華向傳媒透露，當日她半夜突然驚醒，接着就收到盧苑茵傳達「老竇」楚原離世的消息，她坦言自己難以相信這是事實，皆因她和楚原兩「父女」於二月初才剛剛透過電話拜過年，當時的楚原依然中氣十足非常精靈，還向她透露最近因疫情留在家中煲劇，又稱等她下次回港就會請食飯，因為他是「老竇」。

李婉華公開去年8月在香港和楚原食飯見面的照片，當時的他依然精神奕奕，臉上更滿是快樂的笑容。（Instagram：@anitayuenwahlee）

李婉華昨日（23日）在Instagram公開去年8月在香港和楚原食飯見面的照片，當時的他依然精神奕奕，臉上更滿是快樂的笑容：「去年8月的近照！今個月初和你傾電話還好好的！真係好突然😭，老豆。好唔捨得你！😭❤️❤️」她透露楚原近年並非每一個飯局都願意赴約，但一聽到是「婉華」打的電話，就會馬上說好，兩人最後一次見面是半年前，去年8月的一餐午飯，當時除了有她和楚原，還有楚原的太太南紅以及盧苑茵。李婉華回憶當時的楚原思路和對話都非常清晰，又向自己表示「你係我個女嚟㗎嘛，你返嚟我一定要見你」，令她相當感動。

（Instagram：@ joelatte）

鄭敬基亦有在Instagram上載祝「老竇」一路好走，又分享近年《卡拉屋企》演員們吳鎮宇、黎海珊和盧苑茵等一同與楚原食飯聚會的照片，可見《卡拉屋企》在楚原心中有着特別的位置，彷彿就像真正的家人一樣。

楚原近年亦經常與黎海珊和盧苑茵見面。（網上圖片）