楚原逝世│大徒弟馮淬帆悼恩師　難忘首天開鏡：教導之恩來生再報

香港著名導演楚原（原名：張寶堅）先生在本月21日離世，享年87歲。身為楚原大弟子的馮淬帆昨日（2月22日）在社交平台撰文悼念恩師，他在結尾寫道：「寶堅哥：願您在天之靈，永享安康！教導之恩唯待來生再報！」



當晚楚原攜同太太南紅及孫女上台，場面溫馨。（資料圖片）

馮淬帆以「痛悼恩師」為題，在社交平台撰文悼念楚原，他表示知悉恩師楚原導演在香港辭世後，感到沉痛，同時藉此對他表達感激與懷念。他接著寫道：「那年第二次演他片子的時候，跟他表達我想成為導演的志願。沒想到他過幾天就點了頭，開始一步一步的指引與教育，接著讓我跟他學著怎麼樣當副導演‧‧‧‧然後從兼職副導演到正職副導演‧‧‧‧由於受到他的教育，我不久就在電視台當了導演。」

當晚由徒弟馮淬帆負責頒獎。（資料圖片）

馮淬帆在1974年如願執導電影處女作《香港屋簷下》，他回憶續稱：「在開鏡第一天，恩師親臨現場恭賀與指導，還幫我擺好第一個『鏡位』。此情此景永世難忘！」由於二人年齡只有十年之差，二人可謂亦師亦友，還有着大哥和弟弟的感情：「除了研究電影藝術，他也指引我很多做人道理，常以『少年不識愁滋味，為賦新詞強說愁』來警惕我別不滿現實自怨自艾，而是要努力奮鬥！寶堅哥，你的教誨我一直謹記，一直慎行，可惜在我導演路上，沒有一部能讓您引以為榮的佳作，至感慚愧！」

《香港屋簷下》是馮淬帆的電影導演處女作。（豆瓣圖片）

馮淬帆提到師徒最後見面，就是楚原在2018年獲得第37屆香港電影金像獎終身成就獎：「四年前有幸到港，在台上以首徒身份親自把『終身成就獎』的獎座交到您手上，與有榮然！卻不料竟是師徒最後一面！唉‧‧‧‧‧只有仰天長歎！」最後他以此作結尾：「別了恩師！您的名字將長留中國電影之史冊。光華永在！只恨海各一方，未能親祭送您最後一程。寶堅哥：願您在天之靈，永享安康！教導之恩唯待來生再報！」