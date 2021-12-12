邱澤許瑋甯結婚｜蕾菈模仿放閃竟遭酸民攻擊　霸氣截圖正面回擊

邱澤與許瑋甯10日突在社群上宣告結婚喜訊，讓不少人又驚又喜，Youtuber蕾菈與男友也模仿起兩人的放閃照，搞笑宣布「我們還沒結婚」，讓不少網友都笑翻，不過也有酸民留言攻擊，她也霸氣截圖正面回擊。



蕾菈模仿邱澤與許瑋甯，在IG上發文寫道「曾經說過，如果有好消息會跟大家分享的，這個好消息是『我們還沒結婚』，謝謝沒有人關心，手指這顆太小顆，希望阿湯哥明白，加油」，並也附上與男友的親蜜放閃照。網友看了大讚「好可愛」，不過也有些酸民表示「老實說不看好」、「懶叫比雞腿，以為自己許瑋甯」，還附上嘔吐的表情圖案，而蕾菈也都都一一留言回擊，還截圖下來放在IG限動與大家分享，更直嗆「通常我都不大喜歡告人啦，比較喜歡看你們這種只能在私底下敲鍵盤，也不敢面對面的可憐嘴臉」。

之後蕾菈也轉發新聞媒體報導，再次表示「比起默默被人家攻擊，我是比較喜歡跟人對幹啦！反正都是打打字呀！互相一下還好吧～」還自曝「以前媽媽都告訴我，嘴巴賤要用在對的地方，媽媽我有聽話」。

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