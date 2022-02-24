翟伯伯提早放暑假狂拆屋　Coffee林芊妤大嗌：搵人捉佢返學校！

近日香港疫情嚴重，大部分學生都不需要回校上課，改為在家中線上上課，對於小朋友來說這是一件好事，不過小朋友長期逗留在家中會感到無聊，就會開始找事情來做，對於家長來說這是惡夢的開始，而近日林芊妤（Coffee）亦遇到同樣狀況。

翟德彥（伯伯）（IG/@coffee89921）

Coffee昨日（23日）在Instagram上載兩張照片，見到仔仔翟德彥（伯伯）在客廳中搭建了兒童帳篷並在裏面睡覺，而帖文中寫道：「無啦啦話今晚要係個帳篷到訓覺，諗住佢講下笑，點知真係係入面訓着左，睇嚟最近佢都悶啦，唔記得話佢知黎緊仲有排悶#放暑假啦」當中還加了不安流淚的表情符號，之後仲大呻：「 （伯伯）係玩我」、「好癲，困獸鬥」，看來Coffee不希望伯伯放暑假留在家中。

伯伯在家中露營。（IG/@coffee89921）

隨後，Coffee在又Instagram上發布了多條限時動態，見到伯伯把梳化上的咕𠱸拆下來並掉在地上，伯伯玩得非常開心，不過此時就聽到Coffee大嗌：「搵人捉佢返學校！」看來接下來的日子，Coffee應該會感到又痛苦又快樂！

伯伯玩的非常開心（IG/@coffee89921）

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