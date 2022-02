現年52歲的鄭嘉穎與30歲的老婆陳凱琳 (Grace) 一直十分恩愛,兩人婚後育有兩名寶貝仔仔,未夠3歲的大仔Rafael以及1歲多的細仔Yannick,一家四口生活幸福。昨日嘉穎於IG post了他與老婆以及大仔一起製作香蕉蛋糕的靚相,並留言表示:「我同Rafa 都係第一次整香蕉蛋糕🤞🏻 唔知老婆俾幾多分呢?」而Grace就回應他表示:「You get 99 and Rafa gets 1 because all he did was eat the chocolate chips」高調放閃曬恩愛兼曬幸福,令人羨慕。不少網民都留言大讚他們好溫馨好有愛,而有網民的焦點就落在嘉穎的樣子上,驚訝他的外貌看來愈來愈後生了:「你個樣真係好young」、「根本是逆齡生長」、「完全睇唔出夫妻年齡差」、「個樣回春20年」、「真係keep得好好」。

點擊睇嘉穎整蛋糕回春樣以及他一家的靚相: