MIRROR瘋狂吸金帶挈ViuTV賺近億元　助電訊盈科去年轉虧為盈

電訊盈科近日公布2021年的業績，截至去年年底，全年純利錄得10.39億元，成功扭轉虧蝕局面，當中指ViuTV及相關業務收益高達8億港元，比前年上升152%，其中廣告收入增至6.15億元，EBITDA（除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利）轉虧為盈至9,400萬元。

文件中表示，去年因為MIRROR的原因，令到集團其他相關的業務獲得優勢，其中2021年的第三季，首50大廣告客戶中，更是有13個起用ViuTV旗下藝人作推廣，當中包括知名品牌如滙豐銀行、三星及麥當勞。在藝人管理及活動業務的收益較去年增加接近十倍。

點擊觀看更多MIRROR的照片：