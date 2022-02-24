岑麗香IG呻被大仔狂玩頭髮勁無奈　公開剛起床水腫素顏樣成焦點

岑麗香（香香）和老公Joshua於六年前結婚後，分別於2019和2021年誕下兩子Jacob和JuJu，過着一家四口的溫馨家庭生活，香香雖然在幕前減少演出，但亦經常透過Instagram分享自己的育兒生活。



岑麗香過着一家四口的溫馨家庭生活。（IG@heungheungeliza）

大仔Jacob下個月就三歲，不過他依然很百厭，在家中不斷玩香香的頭髮令她非常頭痕，無奈在Instagram分享道：「我本來正準備開直播，然後卻發生了這樣的事情...下次我可能會繼續直播，那你們就能見到他有多瘋狂了。」

香香的大仔Jacob好喜歡玩媽媽的頭髮！（IG@heungheungeliza）

不過，更吸引網民目光的反而是照片中完全以家居look示人的香香，雖然頭髮亂糟糟沒有set頭，而且臉部看上去亦有少少水腫，但這樣才有真實感，獲大讚沒有明星包袱，化不化妝都一樣美。

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