岑麗香IG呻被大仔狂玩頭髮勁無奈　公開剛起床水腫素顏樣成焦點

岑麗香（香香）和老公Joshua於六年前結婚後，分別於2019和2021年誕下兩子Jacob和JuJu，過着一家四口的溫馨家庭生活，香香雖然在幕前減少演出，但亦經常透過Instagram分享自己的育兒生活。
大仔Jacob下個月就三歲，不過他依然很百厭，在家中不斷玩香香的頭髮令她非常頭痕，無奈在Instagram分享道：「我本來正準備開直播，然後卻發生了這樣的事情...下次我可能會繼續直播，那你們就能見到他有多瘋狂了。」
不過，更吸引網民目光的反而是照片中完全以家居look示人的香香，雖然頭髮亂糟糟沒有set頭，而且臉部看上去亦有少少水腫，但這樣才有真實感，獲大讚沒有明星包袱，化不化妝都一樣美。
岑麗香2千萬港島豪宅儼如小型遊樂場 放滿玩具踩單車都綽綽有餘
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