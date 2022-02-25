居台烏克蘭名模家鄉被屠城　當地家人全失聯崩潰：感覺很無力…

俄羅斯進軍烏克蘭，情勢緊繃引起全球關注，人在台灣的烏克蘭名模瑞莎，日前情人節才喜迎二胎，沒想到過沒幾天就傳出家鄉被轟炸，對此她也無助表示「感覺很無力，很想幫助些什麼，但完全想不到能做些什麼。」



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瑞莎赴台發展多年，2015年和男友Mike結婚，隔年產下一女，日前情人節時才宣布2寶出生，今日剛出月子中心，沒想到卻迎來家鄉烏克蘭面臨戰爭的消息。對此她也回應《TVBS新聞網》表示，「現在有一點不敢相信，雖然知道這一天可能早晚會來，但還是沒有完全的心理準備。」

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瑞莎也透露，自己的婆婆、叔叔一家人都還在烏克蘭，她也很擔心他們的安危，但是今天一整天打電話過去都沒人接，無助表示「感覺很無力，就很想幫助些什麼，但完全想不到能做些什麼」，只能祈求家人們都能平安無事。

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