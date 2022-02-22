烏克蘭・懶人包｜普京承認烏東兩州獨立　西方板斧只有「制裁」？

俄羅斯總統普京已承認烏克蘭東部兩個支持分離主義的地區獨立，此舉可能大幅增加俄烏爆發全面戰爭的風險。



普京做此決定的理由，是為了回應自稱是頓涅次克人民共和國和盧甘斯克人民共和國要求承認他們是獨立國家的請求。

烏克蘭則否認兩地的獨立性，表示俄羅斯試圖利用這種主張作為再次入侵烏克蘭的藉口。以下為英媒整理有關這次事件的相關Q&A……

3分鐘看懂俄烏局勢 普京承認烏東兩小國獨立＝即將開戰？（點圖放大閱讀）▼▼▼

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Q：頓涅次克和盧甘斯克人民共和國是什麼？

Ａ：頓涅次克和盧甘斯克人民共和國是在2014年4月自行宣布從烏克蘭獨立，但幾乎仰賴俄羅斯支援。當時宣布獨立的時間點是俄羅斯入侵克里米亞後。這兩個地區位於烏克蘭東部與俄羅斯交界處，人口約300多萬人，主要講俄語，並且持續從俄羅斯獲得大量財務、人道主義和軍事協助。在烏克蘭親西方的獨立廣場運動（Maidan movement）於2014年2月推翻烏克蘭立場親俄的總統後，莫斯科開始支持烏東地區。

2014年2月烏東頓巴斯戰爭爆發、即當地親俄勢力與烏克蘭政府軍發生交戰後，同年9月在法國和德國斡旋和平談判下，雙方簽訂明斯克協議，達成停火共識，但這場停火讓分離主義者實際上控制烏克蘭頓涅次克和盧甘斯克行政區約三分之一地區，並有一條嚴格的控制線將他們與烏克蘭軍隊隔開。烏克蘭形容這些地區是「暫時被佔領的領土」，明斯克協議假定這兩地區最終會回到烏克蘭。但俄烏兩國都未能執行協議條款，因此這兩地區的地位頗具爭議。此後八年，俄羅斯持續提高在這些地區的影響力。俄羅斯官員21日表示，已向約80萬人發放護照與公民身分，同時強調俄羅斯有必要保護他們。

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Q：為何獲得莫斯科的承認是重要的？

Ａ：莫斯科過去不願承認這兩地獨立，傾向間接控制並利用這些地區做為俄羅斯與烏克蘭、西方更廣泛爭端議題的籌碼。如今俄羅斯予以承認獨立，可能會產生兩個初步結果。第一是明斯克協議瓦解、烏東爭端要靠外交途徑解決。第二，這讓俄羅斯有合理藉口可派俄軍和軍事設備進入兩個共和國，這可能增加俄烏兩國在已經蠢動的前線爆發全面衝突的風險。中期的更大問題也跟著浮現：這兩個自稱共和國的地區，各自宣稱擁有整個烏克蘭頓涅次克和盧甘斯克行政區。俄羅斯目前尚未表明，是否承認這兩個共和國宣稱擁有這些烏克蘭控制領土的說法。

Q：西方將如何回應？

Ａ：北約和歐盟警告說，承認分離地區將是俄烏之間衝突的大升級，一些歐洲官員則揚言，俄羅斯此舉會是引發西方對俄羅斯採取制裁措施的原因。北約秘書長史托騰柏格上周表示，俄羅斯若承烏東兩地區獨立，將代表「公然侵犯烏克蘭的領土完整性和主權」，而且違反國際法。立陶宛外交部長說，如果普京批准承認獨立，「應該受到迅速並果斷制裁」。然而，歐盟、美國、英國和其他西方國家先前曾表示，會在俄羅斯以軍事攻擊烏克蘭的情況下，才會對俄羅斯採取重大制裁，此外，目前西方國家沒有對如何因應俄羅斯承認頓涅次克和盧甘斯克獨立的情況有公開協議。

Q：為何現在會發生這種情況？

Ａ：俄羅斯近來在鄰近烏克蘭的邊界大規模集結軍隊，西方國家數週來警告說，頓涅次克和盧甘斯克會成為俄羅斯發動戰爭的藉口，包括藉此挑釁引發烏克蘭政府回應，或是上演一場讓俄羅斯可怪罪烏克蘭的「嫁禍」攻擊行動。俄羅斯一直否認計劃入侵烏克蘭，但堅持西方國家應同意給予俄羅斯一些安全保障，像是禁止烏克蘭加入北約、並從鄰近俄羅斯的北約盟國中撤出北約軍隊。如今普京承認兩地獨立，提高與烏克蘭發生衝突的風險。

Q：這對避免俄烏開戰的外交努力而言是一大挫敗？

Ａ：最新行動凸顯普京對透過外交措施避免與烏克蘭進一步發生衝突喪失信心，這些外交措施是法國總統馬克龍在近日領導。頓涅次克和盧甘斯克的未來原先被視為是任何談判解決方案的妥協之道，如今俄羅斯承認其獨立，顯然終結這種可能性。

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