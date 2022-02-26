盤點9對圈中「父女戀」夫妻　張藝謀與老婆相差31歲未算誇？

撰文：盧凱瑤
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張藝謀妻子陳婷今日（25日）在社交網站中要求微博在身份介紹一欄中，取消「張藝謀妻子」的認證，被不少網民揣測二人的婚姻出現問題。

現年71歲的內地大導演張藝謀與舞蹈演員陳婷於2011年拉埋天窗，雖然二人的年齡差31歲被指是「父女戀」，但是無阻二人的幸福生活，婚後先後育有兩兒一女，而陳婷亦不時都在微博上曬出一家人的照片。早前妻子陳婷更在社交網站寫下長文，心痛張藝謀因擔任冬奧開閉幕式總導演，每天瘋狂工作捱壞身子。其實圈中不乏恩愛的「父女戀」夫妻，他們的感情沒有因為年齡的增加而有隔閡，結婚多年仍非常甜蜜！以下盤點八對圈中被外界稱為「父女戀」的夫妻。

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