烏克蘭全國陷入恐慌！烏籍女模揭亂象叢生：油站沒油、超市清零…

【烏克蘭局勢／俄烏開戰】俄羅斯出兵攻打烏克蘭成為國際關注焦點，在台灣生活的烏克蘭籍模特兒Tanya透露家鄉情況。



Tanya表示烏克蘭現在不僅超市被搶購一空、車加不到油、信用卡不能刷，連電話也斷線了，令她不禁感嘆「烏克蘭人只想要和平，這樣的要求太過分嗎？」而她與母親視訊通話時，對方還突然斷線，讓她更加擔憂。

【圖輯】烏克蘭模特兒Tanya：「超市搶購一空、信用卡不能刷…」（點圖放大看她揭烏克蘭現況👇👇👇）

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Tanya接受YouTube頻道「不要鬧工作室」訪問直呼「惡夢成真了！」她透露，家人都住在烏克蘭西部的主要城市利沃夫（Lviv），雖然目前還算安全，但生活日常已經受到嚴重影響，加油站排3小時加不到油、超市搶購一空、信用卡不能刷，連國內電話都斷線了，只剩無線網路還能用，且當地也沒有避難所可去，「他們只能待在家等到一切結束，情況每分鐘都在惡化」。

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Tanya直言，烏克蘭的社群媒體中充斥著許多戰爭帶來的破壞，大家都在問俄羅斯為何要出兵攻打，「我管他為什麼，因為無論如何，用武力永遠是不對的」，並感嘆烏克蘭人其實只想要一件事情，就是和平，「難道這樣的要求太過分嗎？」

影片中，Tanya也和身在烏克蘭的媽媽視訊通話，當媽媽說想送她的弟弟去鄰國波蘭，但不確定邊境有沒有開放時，話才講到一半就突然斷線，讓她加倍焦急，一旁主持人連忙安慰「應只是Wi-Fi變弱，別擔心」。影片曝光後，大批網友都感到相當心疼，希望戰爭能早日結束。

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