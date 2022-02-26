熙娣想聊 |《康熙》合體爆笑連連　小S大爆蔡康永壞習慣

由台灣女星小S（徐熙娣）主持的網絡節目《熙娣想聊》大受歡迎，在昨（24日）播出最後一集中，她就邀來好拍擋蔡康永（康永哥）做嘉賓，二人再度合體在節目上你一唱我一和相當好笑，再次勾起大家對《康熙來了》的回憶。而在節目上小S毫不留情大爆康永哥的壞習慣，且在二選一遊戲中的問題，讓網友看完都哭笑不得，相當好笑。

《熙娣想聊》已經來到最後一集。（影片截圖）

在未見到康永哥之前，小S就回答一眾網友的問題，其中有網友問道康永哥是一個很完美的人，有沒有壞習慣嗎？小S就毫不留情大爆料：「康永哥一點都不完美，他壞習慣一大堆。像他每次在化妝間的時候，我們在錄《康熙》的時候，他在化妝間就一直發出那種咳咳…，感覺那個痰已經生在他的肺，然後就一直要弄出來。然後每次要進棚的時候，我也會這樣，然後我就說，我們兩個是不是肺癆主持人。還有他的一個，我最受不了的惡習就是他有話癆，以前《康熙》明明就是一集就是頂多播四十五分鐘，可是他常常就是要，硬要錄到大概一百二十分鐘，那個時候我就真的好像要拿小刀捅他腰。」說話時表情豐富充滿戲劇性，相當好笑。

小S大爆康永哥惡習。（影片截圖）

隨後在節目過程中有一個二選一的遊戲，所有問題都是小S設問的，其中被問道：「哪一位女明星很沒有氣質？」她只給出兩個選擇分別是「林志玲」同「黑澤志玲」（黑澤是老公姓氏），令康永哥哭笑不得，因為都是同一個人，可見小S是多麼不肯放過林志玲。二人在節目上不停互損又唱和，歡樂的氣氛猶如《康熙來了》，令大批觀眾相當懷念他們的合作。

二人互損非常好笑呀。（影片截圖）

另外，據台灣媒體報導指，節目製作人B2已經證實已在籌備錄第二季，預計會在今年下半年推出，小S在接受媒體訪問的時候亦爆出，第二季首集嘉賓將邀請周杰倫，而對方亦已經答應，讓網友們相當期待。

《熙娣想聊》已經證實會拍第二季。（影片截圖）