內地選秀節目最好朋友是俄羅斯人　烏克蘭學員安迪：一夜無眠

俄羅斯日前對烏克蘭展開軍事行動，造成烏國境內傳出多起爆炸聲響，多個城市亦傳出遭飛彈攻擊，目前已造成近千人死亡，引起國際關注。而曾在去年參加內地選秀節目《創造營2021》來自烏克蘭的學員安迪則相當關心家鄉的情況，在微博難過表示：「我的國家正在發生的事情讓我一夜無眠。」讓不少網友感到心疼，紛紛給予正能量安慰他，望一切都安好。

來自烏克蘭的安迪相當關心家鄉的情況。（安迪微博圖片）

安迪雖然在《創造營2021》中未能成功成團，但他的唱跳表演非常有個人特色，吸引不少粉絲愛戴，為他在內地娛樂圈發展打了一支強心針。近日自身國家烏克蘭遭到俄羅斯大舉進攻，身在內地的他亦心繫家國，在微博難過發文表示：「我的國家正在發生的事情讓我一夜無眠。與家人也進行了電話交談，我希望一切都會好起來的。朋友們，謝謝！我的家人一切都好。Pray for peace in Ukraine。」讓不少網友亦紛紛為他打氣，望一切都會好的。

安迪表示自己一夜無眠。（安迪微博圖片）

不過另有一件相當微妙的事情，就是有網友聯想起在《創造營2021》，安迪同來自俄羅斯的學員利路修有着深厚的友誼，二人不時相約一起活動，還經常在微博進行互動。如今兩國發生戰事，他們又是好朋友的關係，所以在如此微妙關係下不少網友都祝愿他們一切安好，友誼長存。

安迪同來自俄羅斯的利路修是好朋友。（微博圖片）