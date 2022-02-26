王牌對王牌｜關曉彤連背多首詩詞超勁　高考語文科奪上等成績

內地綜藝節目《王牌對王牌》已經來到第七季，昨（25日）節目正式播出，同樣大受歡迎，在微博掀起不少話題。其中在「飛花令」（古人行酒令詩詞遊戲）環節中，關曉彤展現學霸才能，背誦出多首合乎主題的古詩詞，讓不少觀眾看到目瞪口呆。不過卻引來有網友質疑她造假，指出她是看提詞器照着讀詩而已，引來網上一片討論。

《王牌對王牌》已經來到第七季。（影片截圖）

在最新一集節目中以宋代為主題，為配合宋代的文學成就，節目組就安排古人在飲酒時助興玩的遊戲「飛花令」，更嚴格規定要以帶有動物的詩詞作對決，而主持人隊伍就派出關曉彤作戰，同嘉賓隊的楊迪一決高下。在正式比賽時楊迪非常有信心連背出多首古詩詞，而關曉彤亦不遑多讓連背出孟浩然的《春曉》﹑杜甫的《絕句》﹑蔣捷的《梅花引·荊溪阻雪》，令到楊迪開始膽戰心驚，在輪到他作答時背出李清照的《聲聲慢·尋尋覓覓》，他將「雁過也，正傷心，卻是舊時相識」背錯成「雁飛過」，頓時令關曉彤察覺為他作出更正，狠狠令楊迪沒有了面子。

關曉彤同楊迪對決。（影片截圖）

在楊迪背錯一題後他並沒有慌亂，冷靜地再背出兩首詩詞，但關曉彤依舊信心十足，還當場表示自己能再背多幾首詩詞，一口氣再背出李清照的《一剪梅》﹑蘇軾的《永遇樂. 彭城夜宿燕子樓》﹑晏殊的《浣溪沙》等，最後楊迪亦未能再背誦下去，敗給關曉彤。而她是次古詩詞表現讓不少網友激讚她不愧為學霸，展現了深厚的文代底蘊。

關曉彤取得勝利。（影片截圖）

不過卻有網友質疑她背誦詩詞的表現是有造假成份，事關有網友觀察到在這場古詩詞比賽中，關曉彤不時雙眼向高處看，懷疑她是在看提詞器而照讀出來而已，相反楊迪一直在底下頭背誦，感覺他是真的有在思考而背出來的，所以引起網友質疑關曉彤是在建立學霸人設的。

關曉彤不時抬頭向上看，被質疑是看提詞器讀詩而已。（影片截圖）

其實關曉彤早在圈內出了名是學霸，翻查她在2016年在北京市的高考成績總分有552分（滿分750）分相當不俗，其中在語文科方面她奪得114分（滿分150弟），成績相當之好，可見她的文學修養是相當好的。另外，在2017年的時候，關曉彤作為中國青年代表亮相了世界衛生組織總部日內瓦，呼籲反受滋病歧視的演講，全程用英文演說相當流利﹑順暢，在語文能力上相當有天分，再一次見證她學霸的能力。所以到底是否存在看提詞器讀詩詞一事則見仁見智。

關曉彤的高考成績相當高。（關曉彤工作室微博圖片﹑微博圖片）