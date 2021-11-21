二十不惑︱關曉彤被爆爭做第一女主角　傳男友鹿晗客串未播掀話題

去年由內地女星關曉彤主演的青春劇《二十不惑》大受歡迎，在網上掀起不少話題，至今在知名影視平台「豆瓣」中奪得6.4分，成績相當不俗。由於劇集收視、口碑理想，劇組早已宣布會開拍第二季，不過近日卻傳出片方有意找其男友鹿晗亦加入劇組拍攝，望二人合作能為劇集帶來效益，事件引來不少討論。

《二十不惑》將會拍攝第二季。（《二十不惑》微博圖片）

有收看《二十不惑》的觀眾都知道，劇情故事主要圍繞在四名即將畢業的大學女生，講述她們從校園經歷到出社會，面臨友情、愛情等各種坐挫同成長，所以劇集播出之時引起大家共嗚。正因為劇集受歡迎，所以劇組早已宣布會原班人馬開拍第二季，引來不少網友非常期待。

傳出關曉彤想做第一女主角。（《二十不惑》微博圖片）

但就在近日卻傳出在第二季中，關曉彤想爭取做第一女主角，事關在第一季中有四位女主角，她只是其中一位而已，所以片方方面就擔心她難以擔起該劇，於是提出一個相當大膽的要求，就是找她的男友鹿晗加入劇組客串，而據指男方已經推了其他工作答應。網上還流傳出一份《二十不惑2》的演員招募通告，清楚寫明主演是關曉彤、鹿晗，劇組將會在深圳拍攝。消息傳出之後不少網友都笑指，假若成真他們根本是用公費談戀愛，非常好笑。

鹿晗﹑關曉彤情侶檔拍劇？（《甜蜜暴擊》微博圖片）

作為現時內地娛樂圈中流量明星的他們，自己本身已經話題度十足，不時被影到私下低調談戀愛的畫面都會掀起網上哄動。如果當真參與劇集拍攝絕對會為劇集創造無數話題，如此一來劇集獲得的效益就會增長，即使劇情故事不再吸引，相信他們這個組合已經足夠引起關注。

如果二人一起拍劇一定會引來許多話題。（《甜蜜暴擊》微博圖片）