鹿晗關曉彤屢傳同居　疑婚照流出好甜蜜

內地男星鹿晗在2017年高調於微博認愛細7歲的女星關曉彤，這些年走來外界都不看好他們這一段情，但不知不覺他們已經戀愛有近5年時間，近年更不斷有同居﹑婚訊傳出，往往成為熱門討論話題。
而昨（31日）晚關曉彤就出席浙江衛視的跨年演唱會，選擇了露肩白色禮服現身的她，非常漂亮。未料被眼尖的網友發現，她在演唱會開始前身穿該禮服在樓梯間拍攝的地方竟同鹿晗前陣子所拍照地方非常相似，在如此巧合的情況下，二人好像在拍攝婚紗照般，讓不少網友調侃當作就是婚紗照。
眼見身穿露肩白色禮服的關曉彤，頭上還戴着像皇冠的飾物，整個造型打扮非常貴氣。站立在一處樓梯窄道中間拍照的她，還擺出不同優雅pose，相當漂亮。而巧合地鹿晗在10月份的時候，為品牌代言所選擇拍攝的地方竟同關曉彤當日拍攝的地方相當相似，另他所穿的西裝禮服又是白色，所以看上去二人猶如拍攝婚紗照般，相當甜蜜。因此網友們笑言當作四舍五入是婚紗照，還叫他們趕快成家立室。
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