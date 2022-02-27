MIRROR為電盈賺大錢如「香港BTS」　有望獲派4000萬分紅做股東？

電訊盈科（PCCW）早前公布去年業績，點名指ViuTV憑「MIRROR效應」成功扭轉虧蝕局面，不但廣告收入大增達到6.15億元，ViuTV及相關業務收益更狂賺8億，在逆市中比起上年增幅10倍。有傳電訊盈科已經發公告表示將會派4000萬分紅作獎勵，花姐、MIRROR以及一班ViuTV的當紅藝人相信應該都會有份，據悉，PCCW將會向給「選定僱員」派發1000萬股股份作獎勵，以昨日（25日）股價4.36元計算，分紅額高達4360萬港元！



ViuTV廣告收益急升，MIRROR12位成員絕對功不可沒。（網上圖片）

BLACKPINK公司曾出3700萬現金分紅

ViuTV賺錢分紅在香港娛樂圈實屬奇景，但其實在盛產KPOP偶像的韓國同樣都有試過經紀公司賺大錢而派分紅的例子，BIGBANG、BLACKPINK、WINNER及iKON等團體的經紀公司YG娛樂於2015年純利潤達到約240億韓元（1億5500萬港元），決定以每股350韓元（約2.26港元），約57億4000萬韓元（約3700萬港元）用於現金分紅；而少女時代、Super Junior、SHINee及NCT等團體的經紀公司SM娛樂則於去年（2021年）成功轉虧為盈，純利達到1234億韓元（約8億港元）為創立而來最高，因此公布進行每股200韓元（約1.29港元）的分紅。

BIGBANG、BLACKPINK、WINNER及iKON等團體的經紀公司YG娛樂於2015年以每股350韓元（約2.26港元），約57億4000萬韓元（約3700萬港元）用於現金分紅。（網上圖片）

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BTS成員各收6千萬市值股票

除此之外，有「世界彈」之稱的韓國天團BTS防彈少年團的所屬經紀公司Big Hit娛樂（現稱HYBE娛樂），亦於2020年剛上市之時將價值達646億韓元（約4億2千萬港元）、約47萬8千多股的股份贈送給BTS這七名為公司賺大錢的重大功臣，每名成員約得到92億3000萬韓元（約6000萬港元）的股票，是少數直接將公司股份分給藝人的娛樂經紀公司，當時受到極大關注，如今MIRROR亦因為公司賺大錢而有望獲派發股份，成就有如BTS一樣，絕對稱得上是香港的BTS。

BTS防彈少年團在全球人氣高企，更為本來規模極細的經紀公司Big Hit娛樂搖身一變成為三大巨頭。（HYBE）