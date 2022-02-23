《季前賽》外景再受私追問題影響 　姜濤去廁所全程被尾隨影到實

男團MIRROR出道三年都以來飽受私生飯「私追」的困擾，例如去年12子到梅窩拍攝團綜《調教你MIRROR》因私追問題令拍攝進度嚴重受影響，他們和經理人花姐亦多次呼籲粉絲停止作出干擾藝人的行為，但私追問題卻未有因此而停止，反而愈來愈變本加厲。近日姜濤、Ian（陳卓賢）、Edan（呂爵安）和Stanley（邱士縉）正積極在籃球場趕拍ViuTV劇集《季前賽》，連日來卻飽受私追困擾，早前警方更向劇組表示隨時根據599G作出嚴厲票控，拍攝情況令人擔心。



《季前賽》有MIRROR成員姜濤、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley）和ERROR成員肥仔、193等人參與。（資料圖片）

除了拍街場戲份被大批私追大肆跟隨，騷擾到附近的居民驚動到警方出動，警告劇組可能會因599G而要求停止拍攝後，以為私追會暫時告一段落，早前姜濤、ERROR成員肥仔（梁業）和練美娟在屋村拍攝一場快餐店場景時依然引來不少人圍觀。

MIRROR成員去年去梅窩拍《調教你MIRROR》時已經因私追問題令拍攝進度嚴重受影響。（網上圖片）

據悉當時姜濤要出外去洗手間時，在工作人員的陪同下外出時，大批私追一同尾隨並用電話一直影實戴實口罩的姜濤，不過他一直未有理會鏡頭只默默低頭繼續行，私追亦似乎已經見慣偶像的不理會繼續痴到實。有演員拍完準備上的士離開時，亦有大批私追追上去影低上車的過程，情況非常混亂。

姜濤要出外去洗手間時，在工作人員的陪同下外出時，大批私追一同尾隨並用電話一直影實戴實口罩的姜濤。（Instagram：@keung_show）

私追事件再被爆出之後，大批網民留言力挺《季前賽》的演員們，並狠批私追實在太自私：「咁樣有乜好影？」、「畀告票佢哋啦」、「係咪要搞到停拍先安樂？」、「佢哋唔似粉絲，似搞事多啲喎」。管理公司早前通知劇組表示，如群眾繼續聚集將會勸喻劇組離開，不得繼續拍攝。其實由於疫情關係，劇組本身在租借場地已十分困難，因此不少粉絲都不希望再因追私問題而影響拍攝進度。