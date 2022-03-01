孫藝珍、全智賢個個40歲+！韓國5位中生代女演員　真實年齡估唔到

韓劇這股風潮可是吹了好幾個年頭，成功的電視劇也捧紅了許多了演員，有顏值又有演技相信是各位觀眾最想看到的吧！今回小編就為各位盤點了五位都擁有「收視率保證」的中生代女演員們，從最近宣布即將成為人妻的孫藝珍到有「變色龍」之稱的河智苑，歲月對他們來說絕對不是一把刀，反而是增添她們的女人魅力！



「韓國中生代女星」推薦：孫藝珍

相信大家這幾天都被孫藝珍與玄彬的結婚喜訊給洗版啦！今年 40 歲的孫藝珍對於皮膚保養強調簡單卻同時也講究，她曾透露自己偏好一至兩步驟的保養流程，而她也遵循了自己母親的腳步，就是將冰過的小黃瓜片敷在眼上！底子極好的她在《愛的迫降》中也有幾幕就是全素顏上陣的。其實孫藝珍早年出演較多的是電影，也得到許多知名電影獎項，累積了雄厚的演出經驗，漸漸地只有作品有出現孫藝珍的名字就是收視保證啦。除了風靡全球的《愛的迫降》外，其他戲劇如《經常請吃飯的漂亮姊姊》也是討論度極高，是說年輕時的孫藝珍連小編都覺得戀愛了…

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「韓國中生代女星」推薦：韓孝周

韓孝周這系列根本還是女大生吧，根本看不出來已經 34 歲了。模特兒出身的她，招牌甜美笑容及一雙大長腿，任誰看了都愛。她的演藝生涯在 2005 年時展開，至今超過 15 年，韓孝周收穫了極多電視電影獎項，如靠著《間諜任務》獲得了「韓國青龍電影獎」《最佳女主角獎》，在 2016 年與李鐘碩主演的超火紅《W-兩個世界》許多讀者一定也有看吧！除了劇情和演技引人入勝外，主角的超高顏值也加分加到滿，韓孝周本人表示，保養最重要的就是清潔，她也和孫藝珍一樣以「皮拉提斯」來維持身材，要當女神也真是不容易啊。

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「韓國中生代女星」推薦：孔孝真

幾乎你想到的男演員她都合作過了，孔孝真又被稱為「男神收割機」，今年 41 歲在演藝圈已經打滾了 20 年，事實上，她才是「收視女王中的女王」，任何她所主演過的電視劇都沒有收視率低於兩位數的，這無疑是件非常了不起的成就。她與蘇志燮的《主君的太陽》也是各位心中的經典韓劇吧，到近期的《山茶花開時》，孔孝真飾演的單親媽媽打動了許多觀眾。說到保養這件事，她認爲「健康飲食」其實才是最重要的，很多食物能夠同時維持健康的皮膚及身體，她也提到保濕也是關鍵，必須讓皮膚飽足水分！

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「韓國中生代女星」推薦：全智賢

15 歲就以模特兒身分出道，身高 173 公分一出場即成全場焦點，2001 年因《我的野蠻女友》爆紅，一舉成名後，許多知名品牌如蘭芝就爭先簽下全智賢擔任品牌模特。她之後也繼續出演多部票房亮眼的電影，一直到 2013 年的《來自星星的你》，全智賢的星路又更上巔峰，廣告代言接不完，雖然在結婚生子後有暫時淡出，但在韓國演藝圈依然佔有屹立不搖的地位，去年出演的《屍戰朝鮮：雅信傳》，也讓大眾看見她每種角色都能駕馭！40 歲的全智賢皮膚白裡透亮，保養重點同樣是清潔，卸妝真的很重要啊！她也是堅持每天一定要喝 2000 c.c. 的水，對於身材的維持也是靠著每週必備的皮拉提斯，看似簡單但其實也是需要一定的自律啊。

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「韓國中生代女星」推薦：河智苑

與其他同期女演員較不一樣，河智苑主要多演出動作武打戲碼，從《秘密花園》的特技女演員演到《奇皇后》的奇承娘，出道 20 多年詮釋了多種不同角色，讓她博得「變身龍」之稱，也因為如此她經常需要為角色進行特訓，今年 43 歲的她被韓網封為「超強童顏」，每次出席公開場合都被她那緊緻的肌膚給驚艷到，而她的秘訣就是「檸檬」，大家都知道檸檬有美白功效，每天喝溫檸檬水可是說有明顯功用的，甚至還有報導提到因河智苑的關係，讓韓國的檸檬銷量大漲呢，她也曾透露「萬用膏」混合乳液非常有助於保濕哦！

還有哪些韓國中生代女演員是你喜歡的呢？小編個人認爲能夠維持身材與美貌就已經是件很不容易的事了，有些演員更是要兼顧事業與家庭，真的很令人佩服啊！

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