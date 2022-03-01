3月必睇6套韓劇　金喜善《還有明天》硬撼奧斯卡得主尹汝貞新劇

新春2月已有許多大家期待的新劇陸續開播，如朴敏英與宋江《氣象廳的人們》、孫藝珍、田美都、金智賢《三十九》，以及近期討論度超高由金泰梨、南柱赫主演的《二十五，二十一》等都是近期大家熱追的韓劇，而3月也有許多強檔新劇等著大家，韓韶禧、金材昱、Krystal 鄭秀晶、李敏鎬…陣容同樣超華麗，當然不能錯過啦！



2022韓劇3月追劇片單推薦

一、《Crazy Love》／金材昱、鄭秀晶（Krystal）主演

首播時間：3/7



3月首先播出的新劇是由金材昱、鄭秀晶（Krystal）、河俊、柳仁英所主演的《Crazy Love》，劇情主要講述韓國最好的數學補教老師，也是教育界第一「GO Study」的公司代表盧高鎮（金材昱飾），雖然只有高中畢業，卻以190的智商成為了最優秀的導師，為人愛錢、挑剔、脾氣暴躁，因此被周圍的人稱為「盧狗屎的神經病代表」，與平時沒有存在感的助理李信雅（鄭秀晶飾），因被誤診罹癌生命不到一年的時間，覺得一切都是盧高鎮的錯，因此想在死之前藉機報復，於是假扮成了盧高鎮未婚妻，兩人便展開了一場相愛相殺的瘋狂的羅曼史。

《Crazy Love》不僅是金材昱繼《她的私生活》後睽違 3 年的回歸作品，他與鄭秀晶這對「高冷 CP」組合更是備受觀眾們期待，其中劇情最特別的地方就是安排了一場「謀殺案」，從宣傳海報上就感受出危險、陰森的氛圍，讓人好奇這對冤家到底會鬧出怎樣瘋狂的愛情故事。

【圖輯】點圖放大看金材昱、鄭秀晶《Crazy Love》劇照👇👇👇

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二、《Kill Heel》／金荷娜、李慧英、金成鈴主演

首播時間：3/9



由金荷娜、李慧英、金成鈴所主演的《Kill Heel》，故事發生在競爭激烈的電視購物市場，金荷娜飾演電視購物時裝秀主持人「禹賢」有著親切的形象、不錯的業績，卻因遲遲無法升官感到急躁；李慧英則飾演 UNI 電視購物副總裁「奇莫蘭」，是一位白手起家的完美主義者；金成鈴飾演豪門出身的 UNI 電視購物頂級主持人「裴玉善」，三個充滿野心、慾望的女人，在競爭、權力之中所展開的人性故事。

《Kill Heel》最大的看點就是三位女主都是韓國公認的實力派演員，從劇照中就能感受到三人強烈的氣勢，製作組還特別公開了幕後劇照，可見三位主演無論何時都緊盯劇本外，充滿野心、權勢的故事題材也相當吸引人，在期待三位演員間會產生出怎樣爆炸性火花。

【圖輯】點圖放大看金荷娜、李慧英、金成鈴《Kill Heel》劇照👇👇👇

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三、.《優越的一天》／晉久、河道權、李根源主演

首播時間：3/13



由晉久、河道權、李根源所主演的《優越的一天》，改編自 Team Getname 團隊的同名漫畫，晉久在劇中飾演一位外貌不起眼、毫無特別之處的消防員「李浩哲」一角，同時也是一位典型的「女兒傻瓜」，河道權則飾演殺人不會留下任何痕跡的智慧型殺手「裴泰鎮」一角，並被委託追蹤連環殺人魔下落，李根源則飾演外表看起來親切、有禮，但私下卻是一位堅信自己比世上任何人都優越的心理變態殺人魔「權時宇」一角，是部以「只有優越的人才能生存下來」為主旨的「24 小時暴走驚悚劇」。

【圖輯】點圖放大看晉久、河道權、李根源《優越的一天》劇照👇👇👇

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這部戲劇是晉久時隔 3 年回歸小螢幕的作品，平時就被大家稱為「愛家魔人」的晉久，這次出演「女兒傻瓜」讓大家相當期待他的表現外，這部戲劇的另一大看點就是幕後團隊超堅強，找來《九尾狐傳》趙南亨導演與《模範計程車》李智賢編劇合作打造，相信不論是在追擊、武打的場面都會相當精彩，加上韓國驚悚劇代表 OCN 電視台的加持，相信播出後定會成為大家熱烈討論的話題之一。

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這部戲劇是晉久時隔 3 年回歸小螢幕的作品，平時就被大家稱為「愛家魔人」的晉久，這次出演「女兒傻瓜」讓大家相當期待他的表現外，這部戲劇的另一大看點就是幕後團隊超堅強，找來《九尾狐傳》趙南亨導演與《模範計程車》李智賢編劇合作打造，相信不論是在追擊、武打的場面都會相當精彩，加上韓國驚悚劇代表 OCN 電視台的加持，相信播出後定會成為大家熱烈討論的話題之一。

四、《柏青哥》／尹汝貞、李敏鎬主演

首播時間：3/25



不少人敲碗許久的《柏青哥》，由尹汝貞、李敏鎬主演，改編自韓裔美籍作家李珉貞在2017年榮獲紐約時報「年度最佳書籍」的同名小說，講述20世紀初韓國移民在日本以及美國的辛酸艱苦奮鬥史。描述生活窮困的韓國漁家女善慈，發現自己在不知情的狀況下愛上已有家室的富家子，並懷上了他的孩子後便毅然決然斬斷情絲，跟隨一位和善但體弱的外交官移居日本，迫於無奈只能以賭博遊戲柏青哥維生，從此開啟一家四代韓僑移居日本的艱苦血淚史。

【圖輯】點圖放大看尹汝貞、李敏鎬《柏青哥》劇照👇👇👇

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李敏鎬這次打破以往《繼承者們》、《The King：永遠的君主》等劇中的貴公子形象，將飾演一位與黑幫結緣、在異國不斷累積了財富和權力的商人，讓人相當期待他的破格表現外，李敏鎬也曾在訪問中透漏這部戲劇是他繼《花樣男子》試鏡之後，時隔 10 多年再次試鏡的作品，是好不容易才拿下的角色，而曾獲奧斯卡獎的尹汝貞這次飾演女主「善慈」的老年時期，在劇中是位個性堅毅的女性，早在電影《夢想之地》中就展顯出過人感性、歷練之美的尹汝貞，相信這次也絕不會讓大家失望！

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五、《還有明天》／金喜善、路雲、李洙赫主演

首播時間：3/25



改編自同名網路漫畫的《還有明天》，由金喜善、路雲、李洙赫主演。劇情講述在艱難的世界裡自殺者變多，面對打破陰間平衡的危機，陰間新設了特別危機管理小組，並努力挽救試圖輕生的人的故事。劇中路雲飾演「崔俊雄」因長期失業而產生自殺念頭，卻因地獄危機管理組的失誤，意外成了半人半鬼的狀態，因此被迫入職成為危機管理組的忙內；金喜善飾演陰間壟斷企業「走馬燈」的危機管理組組長「具戀」，負責帶領崔俊雄一起拯救試圖自殺的人們，而李洙赫則是飾演「走馬燈」的引渡管理組組長「朴重吉」，個性高冷、穩重，徹徹底底的原則主義者，因此常常與負責拯救想死之人的具戀發生衝突，是一部奇幻、溫馨的戲劇作品。

《還有明天》的原著漫畫在韓國本就相當受歡迎，被稱為是「人生必看的漫畫之一」，因此當決定影視化後就引起了許多書迷、劇迷的熱烈期待，金喜善更為戲特別將頭髮染成粉色，展現出與以往完全不同的樣貌。選角與漫畫人物的超高相似度，更是在韓國引發網友熱議，實力派的演員陣容、奇幻吸金的戲劇題材，相信開播後定會成為大家熱烈討論的話題韓劇。

【圖輯】點圖放大看金喜善、路雲、李洙赫《還有明天》劇照👇👇👇

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六、《Sound check #1》／韓韶禧、朴炯植主演

首播時間：待定



由韓韶禧、朴炯植這對高顏值 CP 主演的音樂愛情劇《Sound track #1》，劇情主要講述已相識 20 多年的好友，因緣際會下展開了為期兩週的同居生活，並逐漸產生友達以上戀人未滿的情愫，而在劇中韓韶禧飾演個性坦率直白的生計型作詞家「李恩秀」，在 3 年前偶然獲得出道機會後，開始了職業作詞人的生涯，朴炯植則飾演看似冷漠但內心相當溫暖的新銳攝影師「韓善宇」，該劇屬於短篇型戲劇，總共只有四集每集約 20-30 分鐘左右，喜愛快節奏、短篇戲劇的朋友這部千萬過！

當公布將由韓韶禧、朴炯植接演男女主時就受到許多關注的《Sound check #1》，不僅在網上掀起一陣熱議，這對高顏值的 CP 組合更是讓大家期待萬分，光在觀看預告就能感受到兩人間曖昧流動的氣息，加上青梅竹馬、同居的劇情設定，真的很難讓人不心動，雖目前尚未訂下準確的播出時間，但相信不久會就會有好消息，各位可要記得死守官方消息唷！

【圖輯】點圖放大看韓韶禧、朴炯植《Sound check #1》劇照👇👇👇

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