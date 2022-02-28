吳奇隆劉詩詩連日網上瘋傳婚變　共同發聲明否認：我們一直都很好

吳奇隆與劉詩詩因合作拍攝《步步驚心》而擦出愛火，兩人於2015年結婚後現育有一子「步步」，兩人結婚至今一直十分恩愛，是不少人心中的模範夫妻。然而，上周五（25日）卻突然爆出吳奇隆與劉詩詩婚變的傳聞，有指兩人已進行離婚程序，下個月就會宣佈離婚，吳奇隆雖然發出了律師信，甚至換微博頭像騷出婚戒否認婚變傳聞，但由於劉詩詩方未有任何回應而令婚變愈傳愈烈，昨晚（27日）兩夫妻於微博同時發聲明表示「我們一直都很好」，否認婚變的傳言。
吳奇隆和劉詩詩於微博一同轉發律師信，並一同發文回應連日來的婚變傳言：「生活是自己的，本不想公開回應，但已經打擾到我們的生活和家人朋友，請不要再傳播不實的言論。 我們一直都很好，謝謝大家的關心。」律師信上亦有呼籲望大眾能夠「明辨是非，文明上網」。
早前，吳奇隆已透過公司向該網上博主發律師信，指該用戶在漫畫中含沙射影吳奇隆，虛構、捏造其情史，之後又通過微博轉發該等不實信息，嚴重損害了他本人的名譽，要求立即停止侵權行為，並於各平台刪除捏造、誹謗內容，以及立即向吳奇隆公開賠禮道歉。
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