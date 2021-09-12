步步驚心十周年︱吳奇隆孖林更新推新劇　劉詩詩復出人氣照樣勁

提起「穿越劇」一定少不了由吳奇隆、劉詩詩主演的清裝劇《步步驚心》，不經不覺原來該劇集已經播出十周年了。當年劇集紅遍兩岸三地，更吸引韓國方面購買版權翻拍名為《步步驚心：麗》，十年過去一眾主演的現況又如何呢？現在讓我們一起來看看吧！



馬爾泰·若曦—劉詩詩

在拍攝《步步驚心》之前劉詩詩的星途一直處於原地踏地，直到2011年《步步驚心》開播令她知名度急升，一夜之間成為炙手可熱的女明星。在劇中劉詩詩的人物形象溫柔、聰明，讓多位阿哥們傾心，特別是四阿哥（吳奇隆飾），雖然二人最終未能在一起，可是這一段情看得觀眾最刻骨銘心。

沒想到亦因為該劇集使劉詩詩同吳奇隆因戲生情，戲外二人成為情侶，在拍拖兩年後於2015年二人正式領證結婚，2016年在峇里島舉行婚禮，正式成為吳太太。結婚後的劉詩詩在工作三年後懷孕，在2019年於台北產下兒子「步步 」。在懷孕期間有一年多時間未有作品推出的她，絲毫不影響她的人氣，在去年復出一連推出兩部作品《親愛的自己》、《流金歲月》口碑都不俗。雖然2021年目前她零作品推出，但是在時尚活動上經常見其身影，最近更獲央視邀請擔任「中秋晚會」的嘉賓，以一身古裝亮相的她狀態極好，根本少女味濃厚。

劉詩詩同吳奇隆因戲生情。（劇照﹑視覺中國）

四阿哥胤禛—吳奇隆

因為拍攝《步步驚心》令吳奇隆的演藝事業再攀高峰，四爺形象深入民心，同時身價水漲船高。在2016年同劉詩詩結婚時，當年吳奇隆旗下的影業公司六成股權出售，交易金額高達10億人民幣，事後被發現該公司大股東為劉詩詩，當時傳是吳奇隆送給劉詩詩的結婚厚禮，可想而知他的身家有多豐厚。

十年過去吳奇隆的地位一直站穩，早年傳出他自《步步驚心》走紅後片酬增加幾倍之多。據內地媒體報道，有傳他當年拍《步步驚心》時，每集收10萬人民幣，但在2014年拍攝《步步驚情》的時候，更傳他總片酬為2000萬人民幣，計算下去39集平均一集收超過50萬人民幣，可想其身價驚得嚇人。而在早年的時候台灣藝人董至成則公開爆出吳奇隆的身價是演一集300萬人民幣，更令大家驚嚇。

而在2019年太太劉詩詩就為他在台北產下一子，這一年他似乎沉醉在做爸爸的喜悅中，沒有任何作品推出。從去年開始就一年推出一部劇集，剛開播的《我的砍價女王》就同好兄弟林更新相隔十年後再合作，受到不少觀眾關注。

吳奇隆從去年開始一年推出一部劇。（劇照﹑視覺中國）

胤禩—鄭嘉穎

「視帝」鄭嘉穎在內地拍攝的第一部劇集就是《步步驚心》，幸運地亦靠該劇成功打入內地市場。八阿哥對皇位野心勃勃的動機，對若曦的傾慕等的人設，使他在劇中有所發揮，令觀眾討論度極高。不過之後所接拍的內地劇難超越《步步驚心》，八爺一角已經是他於內地的代表作。

雖然當年打開了內地市場，但鄭嘉穎仍然將重心放在香港，2015年拍攝劇集《殭》的時候，同主演之一的陳凱琳擦出愛火，之後二人相戀結婚，在2018年於峇里島結婚，同年女方產下兒子鄭承悅。兩年後陳凱琳宣布再度懷孕，為他產下二子鄭承亮，一家四口相當幸福。而鄭嘉穎自從做了爸爸後變成「曬子狂魔」，經常在微博曬兒子的可愛照，整個人同從前浪子形象相差甚遠。

鄭嘉穎現時變了「曬子狂魔」。（劇照﹑鄭嘉穎微博圖片）

康熙帝—劉松仁

演技了得的劉松仁在劇中皇帝形象鮮明，雖然在第25集死亡，但他對一眾阿哥的猜忌、賞識各種神態都演得淋漓盡致。自演畢《步步驚心》後，他幾乎每一年都有作品在內地播出，不過2017年開始就未見他任何作品。

現年已經71歲的他，在去年初被影到需要撐拐杖行路，強烈手震兼口齒不清，傳出疑似中風消息。所幸只是虛驚一場，事關好友米雪化他澄清，表示他只是在籌備音樂劇時不慎跌傷而已，並非中風。二人還不時相約吃飯及行山，眼見近照的他氣色不俗，看來身體康復情況相當理想。而活躍玩微博的他，不時在微博同網友互動，在見到網友上貼自己的舊作品時，他都有感而發：「使我感覺不往從事演藝事業那麼多年。值得，總算做了點事。感恩有這個機會。」

劉松仁的演技相當好的。（劇照﹑劉松仁微博圖片）

馬爾泰·若蘭—劉心悠

《步步驚心》是劉心悠的第一部內地劇集，雖然在劇中其戲份不多，但同妹妹若曦（劉詩詩飾）的相處畫面令人印象深刻。她溫柔婉約、善解人意，對若曦照顧有加，在大家眼中是一位好姐姐。而2014年她再接拍《步步驚心》的現代版《步步驚情》後，有6年時間沒有拍攝內地劇，直到今年5月她推出作品《生活家》再引起關注。

在這6年時間她其實集中在香港發展，拍攝了多部電影作品，還罕有地拍攝無綫（TVB）劇《宮心計2深宮計》，目前有一部ViuTV作品《冥冥之中》待播中。

劉心悠多集中在電影發展。（劇照﹑視覺中國）