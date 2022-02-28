七師傅為疫情出錢又出力　親身派6000盒快速測試劑予基層市民

新冠肺炎疫情在本港持續嚴峻，不少防疫用品如必理痛、快速試劑等早前更引起搶購潮，供不應求情況湧現。七仙羽（七師傅）向來樂於助人，早前她自掏腰包買3000盒快速測試劑並派發給基層市民，望能助他們順利度過疫情難關。



七師傅與贊助商一共贈6000盒快速測試劑給深水埗街坊。

七師傅日前與贊助商一同捐出的6000盒的快速測試劑，並親身到深水埗派發防疫物資給街坊：「因為限聚令不可以聚集人群，有見及此，我每當看見街坊行經或者到市場買餸菜，便會趁機贈送予他們，今天也派贈了幾千盒。」她又表示現在疫情嚴重，派物資也比較危險及風險較高，因此都會做好防疫措施，戴眼罩及準備消毒用品，可幸她本身有修法，身上亦佩戴了不同防疫物品，以及掛了護身符。

七師傅一向有定期派發不同物資的習慣。

七師傅教長者如何使用快速測試劑。

她透露今次疫情約花了一個廣告的收入用作購買抗疫用品來幫助貧苦大眾：「希望大家都健康，而我亦養成每日檢測的習慣，一旦發現有病就盡快隔離、吃藥，當每個人都健康，那麼整個社區便會健康，全香港市民都會健康，很快便可恢復秩序。」她又承諾之後會派發500件醫療用防護衣給安老院舍、殘疾人士院舍和其他有需要人士。

七仙羽透露今次疫情約花了一個廣告的收入用作購買抗疫用品來幫助基層市民。

正在拍攝綜藝節目的七師傅透露因為要檢測方可進入電視台，因此近日每天都有做檢測，眼見近日接二連三有藝人確診，七師傅直言自己會做好防護措施：「我本身是修行人，每日都會修行唸經，身上戴有佛牌，手上有蓋印，也會多吃維他命C，保持正能量，不會令自己太擔心，目前身體狀況很好。」