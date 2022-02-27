謝安琪自認廚藝了得　被張繼聰直擊整蛋糕失敗似山泥傾瀉

人靚聲甜的謝安琪（Kay）出道多年來依然是不少人心中的女神級人物，但原來完美人妻都有缺點，她的致命傷竟然是廚藝！昨日（26日）她被老公張繼聰踢爆其為好友親手炮製的蛋糕賣相慘烈猶如山泥傾瀉，令Kay大呼冤枉：「我對自己嘅廚藝同埋自己人生其實一直都充滿信心，直至到……」



謝安琪雖然自稱廚藝了得，但是......（Instagram：@kaytse）

在影片中，Kay與女兒張靖在廚房齊齊整蛋糕，一同將焗好的海綿蛋糕切成三份，又將士多啤梨切成片，並將忌廉塗在蛋糕上，然而卻因為忌廉打得太過稀無法成型，導致整個蛋糕倒塌，賣相變到慘不忍睹，令Kay相當洩氣：「不如算啦爸爸！」不過最終她依然整到最後，最終只在鏡頭前唱生日歌給好友聽，這個蛋糕則由他們一家三口代吃。

Kay與女兒一同整蛋糕。（Instagram：@kaytse）

但最後賣相慘烈......（Instagram：@kaytse）

Kay亦發文表示，本來對自己的廚藝充滿信心，但今次整蛋糕的經驗卻令她很挫敗：「究竟點解會咁樣？我唔想再講……不過我會再接再厲，我會研究好啲令到vegan whipped cream穩定返啲，唔好再好似山泥傾瀉咁樣，下次我一定會成功嘅！」Kay又留言表示蛋糕實在太醜怪太失敗，令她心情低落了一程車，更抱怨張繼聰將她整蛋糕失敗的影片公開：「我其實整蛋糕中途已經放棄咗拍片，我唔明點解呢個人仲要剪返條片出嚟，佢其實係咩居心！」

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