飛虎3壯志英雄．劇評一｜子彈血肉橫飛夠真實　弊在劇情欠合理性

無綫（TVB）劇集《飛虎3壯志英雄》第1-5集劇評



《飛虎3壯志英雄》上星期於TVB首播，單睇主演演員名單，苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、張兆輝、馬德鐘、陳豪、郭晉安、梁競徽、蕭正楠、王敏德、姚子羚、陳瀅、蔡思貝、朱晨麗、蔡潔及陳煒，足足有16位之多就知道這套由邵氏和優酷合拍的劇集有多受到重視。劇集首周收視有22.4點，亦足見一定質素以吸引大家收睇。

有頭兩季「飛虎」劇集經驗，相信第三季會更好睇。（《飛虎3壯志英雄》劇照）

劇集主演名單之中，每位都能孭飛擔任一套劇集，加埋一齊出演同一套劇集的威力，就似是Marvel眾多主角合演一套《無限之戰》一樣咁令TVB觀眾興奮。一線演員多只是吸引觀眾的元素之一，想跑得遠到最後還是要睇劇本以及製作質素。不過大家放心，就頭5集來說，《飛虎3壯志英雄》在動作場面、道具服裝、運鏡取景上都可稱得上是電影級製作質素。

演員陣容真係好強。（《飛虎3壯志英雄》劇照）

特別要讚揚第5集，不平鋪直敘地講出陳豪怎樣狀烈犧牲，而是運用了倒敘法，透過黃宗澤見board時回憶當時的片段，這個做法在講故仔同時也更有效地令人產生代入感，切身地感受到當時黃宗澤、吳卓羲、陳豪和蔡思貝的無力感。

呢個一定係搞笑位。（《飛虎3壯志英雄》劇照）

雖則說「硬件」比起其他劇集贏足成條街，但還是存在住不少甩bug位，例如第一集黃宗澤與恐怖分子駁火時，可以甩頭閃子彈，面對住武裝集團以一擋百的姿態擊斃多人，整場槍又絲毫沒受過傷，更令人感到神奇的是，居然只用一把小鉸剪在10秒內成功拆炸彈。第5集的槍戰也有說不通之處，故事講飛虎隊接到線報知道恐怖分子與反恐專家約在一處廢棄大樓中交戰。問題是，又不是小朋友約打交，為什麼要約齊人挑在廢棄大樓開戰？

槍戰一定要有嘅RPG。（《飛虎3壯志英雄》劇照）

係型嘅。（《飛虎3壯志英雄》劇照）

故事講恐怖分子正在追殺反恐專家，但反恐專家大可以搭飛機走人吧，而且，又為什麼何慈茵說是要公開處決吧，但在最後又要留那個人活口？用一粒子彈開一槍總不會花太多時間吧。如果為了鋪排之後飛虎隊與恐怖分子開戰的戲份，而忽略了箇中劇情的合理情的話，似乎就有點說不過去。要將劇情導向設計好的場口是可以的，但還望能將中間的bug位補上，又或是給觀眾一個合理解釋，才能令整套劇集更為完整。