林心如罕曬20多年前短髮造型　根本係超凍齡女神

大家對台灣女星林心如的印象都是長髮美女，幾乎沒有看過她的短髮造型。近期，她改變了造型以短髮look示人為某品牌拍攝平面廣告，帶給大家耳目一新的感覺。事實上，她在20多年前曾嘗試過以短髮look示人，她就在 instagram公開對比照，外貌幾乎沒有甚麼差別，讓不少網友激讚。

林心如多年來都是以長髮示人 。（林心如微博圖片）

眼見林心如上貼的平面廣告照片看，她以俐落短髮示人，臉不帶笑容呈現冷酷Feel，有一種霸氣感。而事實上在20多年前，她亦曾以一頭短髮look示人，一手拿着雪條，一手抱著狗狗，露出燦爛笑容相當甜蜜，兩張短髮造型比較反差感相當大，而她亦留言笑問：「猜得出這中間相隔多少年嗎？1999-2022。」而這張照片亦一直保存在她的皮革裡，只因她實在太喜歡這一隻古牧狗狗。

林心如曬出年前同最近的短髮造型作比較。（loveruby_official＠IG）

而多張短髮對比照亦引來不少圈中好友留言激讚，其中好姐妹舒淇表示：「不要拿上星期的照片啦，這很容易猜啊！」台灣主持人melody表示：「不公平，你都沒變。」而網友們亦讚她根本沒有太大差別，在她臉上見看不見歲月的痕跡，根本就是超凍齡女神。

其實變化不大。（loveruby_official@IG）