啦啦隊女神林襄豪語驚人「性話題講唔停」　笑言冇衫著愛上裸睡

台灣啦啦隊「Rakuten Girls」成員林襄長相甜美，擁有32E的魔鬼身材，去年2月才加入球團，人氣迅速攀升，被譽為新一代啦啦隊女神。去年推出首本寫真書《與你襄遇》的她，近日整理一些與寫真書有關的私密問題，大方為粉絲疑惑。



《與你襄遇》保證「香味四溢」

林襄近日在 YouTube 頻道上新片，找來經紀人兼攝影師莉奈，一同為襄民解惑跟寫真書《與你襄遇》有關的問題。莉奈爆料林襄每換一套衣服都會噴香水，為自己製造氛圍，並掛保證這本寫真書絕對「香味四溢」。

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林襄自曝敏感帶

被問到誰比較會騎（馬），沒想到林襄老司機上身，以為與體位有關，讓在場所有人爆笑，後來林襄自認比較會騎。至於平時是否會裸睡，林襄大方承認自己都裸睡，但她的解釋是自家洗衣機會吃內褲，因為找不到衣服，乾脆直接裸睡，而且是「大裸特裸」的那種。接著旁人加碼提問敏感帶，林襄也毫不避諱的大方透露是「耳朵到脖子」。

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