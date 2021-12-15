在演藝圈有不少明星因為撞臉而引發話題，像是外型甜美身材火辣的「國民初戀」林莎，因神似日本女星三上悠亞而受封「台版三上悠亞」，並在網路上累積高人氣。現在中華職棒啦啦隊 Rakuten Girls樂天女孩成員林襄，也因為一張濕髮辣照，被認為與日本「前 AV 天后」明日花綺羅撞臉，引發熱議。



經常在社群平台分享生活的林襄，光是 IG 就有 98.1 萬網友追蹤，稍早她 PO 出一張頂著微濕直長髮，身穿 Oversize 西裝外套，內搭一套燕麥色貼身針織套裝，大方露出傲人身材與超深事業線，性感指數爆棚。

▼▼▼林襄造型撞臉「前 AV 天后」明日花綺羅？睇埋林襄日常美照！▼▼▼

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性感照片一出立刻吸引超過 6 萬人按讚，網友更發現林襄這套造型撞臉「前 AV 天后」明日花綺羅，並紛紛表示：「妳這張超像明日花綺羅」、「撞臉了」、「這張眼神好有感覺喔」，更有粉絲大膽示愛：「已愛上已戀愛」、「無可救藥愛上你」。

最後 COOL 編偷偷分享一個私密情報，百萬「襄民」敲碗期待已久的《與你襄遇》林襄個人實體寫真書，即將於 2022 年 1 月與大家正式見面囉！不管是林襄騎馬時的俏麗英姿，還是彈琴時的氣質優雅，抑或是俏皮烤肉的貪吃模樣，總能讓你怦然心動。

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