小鐘帶性感女星林襄過年見家長　2022靠擺風水小物桃花運超展開

【林襄】台灣男星小鐘（鐘昀呈）出道至今艷福不淺，卻始終沒有交往對象，先前他曬出3位「女神」林莎、元元和網紅黃小愛圍繞他索吻慶生的照片，令人相當羨慕，如今農曆新年即將到來，被問及誰會陪他回家吃年夜飯？他竟脫口而出身材超惹火的「寫真女神林襄」！



小鐘分享求愛情撇步是在家中放「粉晶」，但他說：「老師叫我買些桃花在家裡泡澡，結果我買錯了，不小心買到菊花，我菊花運現在真的滿不錯的！」吸引不少「菊花」追求他，但這些菊花運都是圈外人。

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雖然如此，小鐘也非毫無桃花運：「過年我有邀林襄，她說可以陪我回家吃年夜飯，讓我高興很久，我不知道她是不是說說啦！但我很期待。」原來單身許久的他，某次和林襄出外景就向對方訴苦，年紀大了時常被爸爸唸「怎麼沒帶女友回來吃飯？」林襄一聽便自告奮勇，讓他感動喊話：「揪甘心，希望妳說到做到。」大讚林襄身材和個性都很好，是個不可多得的女生。

至於初二會不會去拜月老求姻緣？小鐘搞笑列出條件：「以前是說女生就好，現在長得像女生也可以。」認為一切隨緣，前陣子出外景到台南有去月老廟，擲筊獲「聖筊」，預告今年可能真的會脫單：「不一定要結婚啦，但至少要有個伴。」

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