范瑋琪時隔兩年出新歌徐若瑄留言力撐　粉碎因王力宏不和傳聞

台灣歌手范瑋琪昨日（1日）在Instagram分享自己的新歌《恰如其分的自己》，這是她事隔兩年的新作品，丈夫黑人（陳建州）同樣在社交平台上支持老婆，其中最受大家關注的是徐若瑄亦有留言力撐：「天啊！！！轉起來！！」、「等了好久的聲音！！！」

范瑋琪事隔兩年出新歌。（IG/@fanfan）

原來二人早前被傳出不和傳聞，有指去年五月徐若瑄邀請了黑人夫婦及王力宏等人到家中聚會，他們除了違反台灣的防疫條例，還被捲入王力宏離婚風波當中，被內地網民指四人之間有不倫關係，後來李靚蕾就在微博上為黑人夫婦澄清，但唯獨對徐若瑄隻字不提，隨着時間的過去，事件愈演愈烈，黑人夫婦仍然沒有為徐若瑄澄清，因而令到徐若瑄疑似對夫婦二人的信任大受打擊，更在Instagram上表示她感受到人情冷暖，而這次徐若瑄為范瑋琪宣傳新歌，疑似粉碎當初因王力宏而起的不和傳言。

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