Suzi 50歲入行曾被嘲最醜model　Givenchy家族唯一亞洲人風靡業界

最近，一位亞裔超模引起大眾廣泛熱議，她就是Givenchy家族中首位，亦是唯一一位亞洲人，Suzi De Givenchy。



Suzi De Givenchy不是傳統意義上的美女，卻很有特色。（instagram@suzi.de.g）

Suzi出生於香港，4歲跟隨父母移民美國，在20歲時與丈夫Hubert結緣，是Givenchy創始人的侄子，兩人恩愛有加，育有三子，攜手走過20多年，但在2016年，Hubert因突發心臟病離世，Suzi很長一段時間難以釋懷，似乎失去了生活的方向。

Suzi與三位兒子。（instagram@suzi.de.g）

直到兩年後的一次聚會，Suzi遇到了美國模特經紀公司「Next Model Management」總監Versae Vanni，對方被Suzi的獨特東方面孔所吸引，並邀約她做模特兒。不過，當時Suzi即將50歲，早已超過模特行業的理想年齡，認為對方只是開玩笑。幸好Versae Vanni最終說服了Suzi，才讓大眾見到了如此灑脫的她。

Suzi身高175cm，長方臉，作為秀場模特而，身高樣貌並不佔優勢，她從零開始學習做model，初初為家族品牌Givenchy小試牛刀，拍攝了一輯照片，舉手投足之間氣場十足，不輸專業超模，其後為Off-White行騷，首次開啟catwalk之路，此後便一發不可收拾，頻繁登上各大品牌秀場以及時尚雜誌封面，包括Balenciaga、Lemaire，為Dries Van Noten拍攝等，亦是Balenciaga 創意總監 Demna Gvasalia最喜愛的模特之一。

Suzi在Off-White首次行catwalk。（instagram@suzi.de.g）

看似在時尚界一番風順的Suzi，其實也曾因樣貌受到質疑。在台上的她不苟言笑，氣質凜然，冷若冰霜，私下卻總是開懷大笑，且從不掩飾臉上的雀斑同皺紋，因此曾被網友詬病「又老又醜」，甚至封她為「最醜model」。Suzi自然不在乎這些，她總是陽光自信、樂活自在，以自身經歷書寫「年齡從來不是束縛」。

Suzi的生活照非常自然真實。（instagram@suzi.de.g）