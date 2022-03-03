40歲Selina被爆與小鮮肉去酒店　IG大方認愛：我的春天也來了！

現年40歲的台灣女團S.H.E成員Selina（任家萱）於六年前宣布與前夫張承中離婚後，感情一直都沒有着落，今日（3日）有內地傳媒影到她與一名戴眼鏡的年下小鮮肉表現親暱地手挽手一同進出酒店，Selina亦隨即大方發文承認戀情：「我的春天也來了！」



Selina終於感情有着落。（Instagram：@selinanahaha）

有內地傳媒影到她與一名戴眼鏡的年下小鮮肉表現親暱地手挽手一同進出酒店（微博圖片）

Selina在Instagram以粉紅色的背景發文寫道：「女人四十一枝花，幸運戀情正萌芽，彼此珍惜同步伐，小情小愛請吃瓜；春暖花開，我的春天也來了。」她還不忘加上一個被心心包圍的表情符號，彷彿正正就是Selina沐浴在新戀情中的表情。

Selina用粉紅色背景發文認愛。（Instagram：@selinanahaha）

她的年下男友身份亦隨即被起底，據悉對方是一位姓徐的生意人，現年33歲，與Selina的妹妹任容萱年紀相若，年紀雖然與Selina相差七年，但年齡亦沒有成為兩人的障礙，愛得纏綿。據報道指出，Selina去年底前往內地工作時男友都有同行，兩人更在機場偷偷拖手，從未有避諱他人的目光。其實Selina於去年三月在公開活動上就已大方透露過被一名年紀細七年的年下男力追，當時她害羞稱：「我不知道怎麼開始啊！好久沒遇到這種事了！」同年十月更大方指兩人仍有聯絡，而且對方經常在半夜時與她聊天，大讚男方很聰明。

Selina的年下男友身份亦隨即被起底，據悉對方是一位姓徐的生意人，年紀與Selina的妹妹任容萱相若現年33歲。（Instagram：@selinanahaha）

Selina雖然與前夫張承中情已逝，但兩人依然保持良好關係，近年他與「金鐘視后」尹馨多次分分合合，Selina都有回應表示「祝福阿中」，而張承中亦向傳媒透露Selina都有向自己介紹男友，表示「有介紹給我認識，其他我現在就不要再多說了」，為兩人送上祝福。

Selina與前夫張承中仍然保持良好關係。（資料圖片）