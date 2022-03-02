烏克蘭小姐被指換戰服參軍　IG澄清報道失實：我跟全世界說話！

烏克蘭和俄羅斯兩國爆發戰爭持續多日，不少人自願報名參軍協助烏克蘭對抗外敵，更有多名運動員高調宣布出戰而受到傳媒廣泛報道。日前有無數報道指29歲前烏克蘭小姐Anastasiia Lenna高調脫下高跟鞋換上戰服參軍保衛國家，雖然獲外界大讚勇氣可嘉，但同時亦被質疑毫無作戰經驗會拖累同伴，她昨晚（28/2）在Instagram發文澄清報道失實，表示自己雖然不是軍人，但作為一個女人、一個普通人只是希望能夠讓外界知道並全力阻止現時烏克蘭正發生的事。



29歲前烏克蘭小姐Anastasiia Lenna。（Instagram：@anastasiia.lenna）

Anastasiia早前在Instagram上載全副武裝拿着槍的照片和練習槍擊的影片，再加上「所有企圖入侵烏克蘭邊境的人都會被殺」等為烏克蘭發聲的言論，令外界誤以為她間接宣布自己加入烏克蘭軍隊對抗外敵，隨即引來批評聲音指責她毫無作戰經驗，從軍只是在做show，更被網民踢爆她手上的槍並非真槍，質疑她講大話只想搏取話題度。

Anastasiia曾在IG上載練習槍擊的影片。（Instagram：@anastasiia.lenna）

事實上，Anastasiia從來並未有正式宣布自己從軍，僅多次轉發烏克蘭局勢的新聞及批評俄羅斯的言論等等，而最引起關注的那張拿槍照片，其實亦只是有多年玩軟氣槍經驗的她發文寫「Stand with Ukraine」的配圖，期望能夠令更多人關注烏克蘭的局勢：「我不是軍人，只是個女人，只是個普通人，就像我們國家的所有國民一樣。我玩airsoft（軟氣槍）已經好幾年了，Airsoft意味着什麼，可以在Google上搜索。」

Anastasiia從來並未有正式宣布自己從軍，最引起關注的那張拿槍照片，其實亦只是有多年玩軟氣槍經驗的她發文寫「Stand with Ukraine」的配圖。（Instagram：@anastasiia.lenna）

Anastasiia表示自己持續發文的目的是呼籲全世界的人能夠阻止現在這一切。（Instagram：@anastasiia.lenna）

Anastasiia續稱自己IG上所有的照片都是希望能夠激勵他人，從來未有宣傳自己，除了向外界展示烏克蘭女人的堅強、自信和強大：「我感謝對我的國家的關心和支持，感謝烏克蘭人民我們每天與俄羅斯的侵略作鬥爭。我們會贏的！我出生並生活在基輔。 這是我的城市。烏克蘭是我的國家。」她表示自己持續發文的目的是呼籲全世界的人能夠阻止現在這一切：「我跟全世界的人說話！停止烏克蘭戰爭！ 沒有人應該死！我們可以一起阻止這一切，將現在的情況散播出去，叫NATO（北大西洋公約組織）關閉領空，幫助我們烏克蘭人民阻止俄羅斯的侵略。」

Anastasiia於2015年奪烏克蘭全國選美冠軍，同年代表烏克蘭參加國際萬國小姐。（Miss Grand International官網）

現年29歲的Anastasiia於2015年奪烏克蘭全國選美冠軍，同年代表烏克蘭參加國際萬國小姐（Miss Grand International），過去曾擔任一名翻譯員，精通五國語言，現時是烏克蘭的模特兒和女藝人。

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