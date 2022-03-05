尚食｜3大美女演員戲外靚到爆燈　戲內仙氣盡失原來關于正事？

《尚食》未開播之前，遭劇粉笑著質疑不知這一次吳謹言會否再度發揮票房毒藥的功力。在開播之後，《尚食》收視率爆升，不僅滿足了《延禧攻略》劇粉們再續許凱與吳謹言CP的心願，還透過《尚食》劇情讓觀眾有看美食節目般的享受。



然而，《尚食》部分觀眾仍吐槽，為何女主吳謹言看起來那麼顯老態，更像是男主許凱的姑姑，成了一對姑侄戀。有粉絲緩頰表示不是吳謹言顏值有問題，而是於正的拍攝鏡頭下，不會有“活著”走出來的美女，更稱于正有美女醜化症。

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從此《尚食》一劇除了吳謹言飾演女主角姚子衿，女配角個個也顏值能打。其中和女主一同在司膳房共事的女配角蘇月華就是演藝圈中女神——王楚然所飾演。王楚然是近年崛起的小花，在娛樂圈內有小劉亦菲之稱，樣貌仙氣。然而當她出現在於正的《尚食》劇組鏡頭之下，卻變得面入灰土，白皙的肌膚變得暗沉。

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《尚食》裡另一名女配角，也是劇中男主的正宮太孫妃的飾演者為張楠。張楠在戲外是一名御姐型時髦女神，但在劇內被劇粉批評指似乎面瘦肌黃不似平時精修圖中有顏值。

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3名演藝圈中女神都在《尚食》中大扣分，顯然這就是於正太過於熱愛高級灰感濾鏡，把妥妥的美人都拍得鬱鬱沉沉的，顯老還顯黑，該有的活力全無，本來有的仙氣都消失了。劇粉們評論表示，雖然於正的濾鏡讓整部劇的氛圍看起來非常沉重，但所幸演員們的演技和劇情齊飛，所以還是大獲好評的！

【同場加映】吳謹言新劇《尚食》上線8日破7億播放量 成功翻紅再創話題（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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