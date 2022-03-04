Stephen‧傾 | 張明偉曾靠揸Uber幫補生計　TVB做十年月薪唔夠一萬

曾在無綫處境劇《愛‧回家》中飾演補習天王的「佐治」張明偉日前作客陳志雲節目《Stephen‧傾》，大談生活近況以及過往在TVB的日子。



張明偉作客陳志雲節目。（視頻截圖）

張明偉表示，最近比較手緊，媽媽也予以理解，暫時不用畀家用，現在可以幫人做下歌，個人生活使費都算過得去。他透露：「我以前試過揸Uber，唔係好耐，做George之前嗰排，冇人認得我。」不過，由於唔識路，張明偉揸Uber的第二日就行錯路：「本來接咗單車人去黃金海岸，喺港島車過去，點知一上上錯咗呢個青馬大橋，咁迪士尼啊。佢哋都好包容我，我不停補鑊『今日第一日揸，第一日揸……』所以之後佢哋都好好，冇話停咗張單佢啦，因為你繞咗路咁樣，都照單畀晒我。」雖然揸Uber的時間比較零碎，不過都可以幫補到自己，張明偉直言：「電視台人工唔夠一萬蚊，再加返Uber，一個月都應該有五、六千嘅，咁就變咗萬五六起薪。」陳志雲笑言：「你蝕唔蝕，淨係一份Uber都已經五、六千，電視台返到咁都一萬蚊唔夠！」張明偉也回應：「所以我都做到有啲懷疑人生。」

張明偉認為：「我又冇咩專長，淨係識得表演畀大家睇，同埋我自己都有學到好多嘢，喺電視台做嘢呢段時間，咁我真係乜都唔識白紙入去，到幕後嘅助理編導等等。」（視頻截圖）

除了揸Uber之外，張明偉還做過不少兼職，包括餐飲業、賣衫等，在TVB期間都有做過。即使有過艱難時期，但張明偉從來都無讓屋企資助：「年輕力壯，做乜都得啦！不過係睇下自己接唔接受到自己去做呢啲嘢，其實好多無論咩地方嘅大明星佢哋初初都係咁，你wait tables（伺候進餐），佢哋做waiter，做任何嘅工種去support自己嘅夢想，我覺得喺呢度都好正常一件事。」

張明偉坦言自己不需要養家，所以負擔相對沒有那麼重，且父母每日買餸已經資助自己好多。（視頻截圖）