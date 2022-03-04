王力宏李靚蕾離婚案紐約開庭　傳男方為爭取「探視權」停工X年

王力宏與李靚蕾去年婚變，今針對孩子孩子探視權的官司於紐約開庭審理；王力宏曾多次試著探望小孩，卻遭李靚蕾拒絕，已4個多月沒見小孩的他透過律師新增4份、共15份證據，發起離婚案中探視權動議，變更原本雙方協議的探視方式，兩人將以視訊形式，面對面針對子女探視權爭議進行辯論。



2人離婚官司從去年2月19日悄然開打，李靚蕾透過社群揭開王力宏真面目，更是將男方形象打得血流成河；李靚蕾曾曝光離婚協議的部分內容，指雙方在簽署的離婚協議中同意最小的孩子滿21歲前，吾疆豪宅作為她單獨與三個孩子的住所，王力宏除了約定的探視時間，未經她同意不得擅自進入。

【相關圖輯】王力宏李靚蕾離婚懶人包！網民盤點15大罪狀 數據揭秘最衰係呢點（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 36

王力宏去年底隔離出關後，曾帶著工作人員與保鑣試圖返家探視小孩，遭李靚蕾控訴王力宏帶陌生人強闖家中、嚇哭三個孩子；王力宏曾嘗試過年回家探視子女，也遭到李靚蕾拒絕。李靚蕾要求他單獨回家，而王力宏律師建議他避免單獨與李靚蕾相處，以防兩人爆發衝突無法自證，導致2人關係降至冰點。

王力宏為了見到子女，多次提交證據，強制執行探視權，甚至在吾疆豪宅附近租住了百坪大宅，為子女打造兒童房，期盼與子女相處。此次開庭李靚蕾提供了共14份證據來反訴，據專業律師透露，有關子女撫養權（探視權）的糾紛只以孩子最大利益考量，而李靚蕾此前在網絡上爆料王力宏的負面醜聞，甚至阻止男方探視子女，所提交的證據都是與事實不符的單方說辭、無實質證據。據悉，若此次離婚案庭審將變更原本雙方協議的探視方式，將更有利於王力宏探視子女，而王力宏也將暫停工作3到5年，將有充足的時間陪伴子女。

【同場加映】王力宏離婚｜被李靚蕾揭淫亂真面目 娛圈10位好男人形象一夜破滅（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 41

延伸閱讀：

《我們一家人Taiwan Bravo》節目

Selina認了姊弟戀 妹妹任容萱回應：開心最重要

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】