傳王力宏李靚蕾達成協議將正式離婚　官司進度及最新上庭日子曝光

撰文：聯合新聞網
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王力宏與李靚蕾風暴從去年12月發展至今，有網友在紐約法院網站查詢到，兩人的離婚手續即將完成，接下來就剩有關探視權的部分。

據「新浪娛樂」報導，有網友在紐約法院網站查詢到，王力宏與李靚蕾離婚官司的最新進度，可以見到2月18日法院發布了3份「婚姻授權書」的文件，因此推測兩人的離婚協議完成，將要正式離婚，但是還剩下有關探視權的部分，2月11日李靚蕾律師有提供7項證據，預計3月4日要再開庭。

網友查詢到王力宏與李靚蕾讀離婚公司最新進度。 （圖／擷自微博）

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