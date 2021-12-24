小S：徐若瑄是王力宏的菜！《康熙來了》6個神預言　邱澤結婚都中

【王力宏李靚蕾離婚】李靚蕾這三天的千字長文，控訴王力宏約炮、召妓、外遇，王力宏日前終於道歉，並宣布暫退演藝圈。但李靚蕾在長文中曾提到王力宏有人妻炮友，還曾「明知違反（台灣）法規也要飛奔去找她家聚會」，讓網友不禁聯想到藝人徐若瑄，以及小S曾在節目《康熙來了》中說過「徐若瑄是王力宏的菜」，更表示徐若瑄應該有王力宏家的鑰匙。小S神預言讓網友超驚豔！



小S神預言：一、許瑋甯

小S的全新節目《熙娣想聊》的發布會現場透露，曾跟許瑋甯聊過和邱澤的感情，還直接問對方：「你該不會心裡有鬼吧！」而許瑋甯當時回應：「沒有~妳很煩耶！」結果兩人日前公布結婚喜訊時，小S還打電話罵她：「妳真的很假欸！」只能說小S的神預言簡直太準。不過她對於自己在節目上預言的事蹟也感到驚訝且解釋：「錄太多集，根本不記得了！」也坦言「其實我當下也是隨便說的，沒想到都⋯我朋友現在都要我說好話。」

【圖輯】小S：徐若瑄是王力宏的菜！點圖放大看小S主持《康熙來了》其他5個神預言👇👇👇

+ 5

小S神預言：二、阿雅

阿雅作客《康熙來了》，被問到未來的夢想是什麼？小S則開玩笑說：「跟喇嘛談戀愛」，因為當時阿雅接觸密宗，小S和朋友還會開玩笑說路上的喇嘛就是阿雅的男友。而2014年阿雅則真的嫁給已還俗的藏傳佛教轉世活佛竹慶本樂寧波車。

小S神預言：三、鈕承澤

過去鈕承澤作客《康熙來了》，曾透露學生時期和孫鵬打賭兩人誰能親到最多學妹，節目上他以小S為模擬對象，女方一路過，他隨即把女生帶進男廁，而扮演學妹的小S告訴對方已有男友，鈕承澤還追問：「感情好嗎？妳有想過跟別人嗎？」下一秒直接就要強吻對方，讓小S嚇得當場尖叫，直呼：「你們根本是強暴犯！」而2018年鈕承澤也因為在台灣涉嫌性侵劇組人員在當地被判刑，並於今年11月入獄服刑。

【相關圖輯】王力宏李靚蕾離婚｜傳《康熙來了》爆王力宏性上癮 郭世倫FB回應（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 5

小S神預言：四、小嫻

當時小嫻和前夫何守正一同上節目談及新婚生活，當時小S追問兩人的感情狀況，更直言：「現在會幸福，但是五年後妳就知道。」而正好小嫻與何守正兩人於2018年簽字離婚。

小S神預言：五、九把刀

當時和女友穩定交往中的九把刀作客《康熙來了》，蔡康永問小S：「這麼成功的年輕人表率，接下來在演藝圈，某天可能因為劈腿新聞出現在娛樂頭條上。」小S則隨口預言：「我覺得...下個月吧！」而隔年九把刀則真的被拍到和主播周亭羽開房間。

小S神預言：六、林采緹

當時林采緹曾在《康熙來了》分享自己的擇偶條件是美型、壞男孩、藝術家，小S當時就直言她喜歡的人很危險，而2018年林采緹和完全符合擇偶條件的胡睿兒結婚，但胡睿兒也在同年被爆出夜店執屍性侵。

【同場加映】王力宏被李靚蕾揭真面目後公開道歉 細數娛圈十大認錯事件（點圖放大瀏覽👇👇👇）

【相關圖輯】王力宏被李靚蕾揭真面目後公開道歉 細數娛圈十大認錯事件（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 15

延伸閱讀：

牡羊座李靚蕾「蕾神之錘」溫柔卻強大！３星座女「骨子裡超堅強」：天蠍絕對不吃悶虧？

【本文獲「TVBS」授權轉載。】