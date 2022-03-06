劉愷威行武漢夜市竟無人認出　同一日楊冪與男子入屋苑登熱搜

劉愷威自從2018年與楊冪離婚後，工作逐漸減產，2020年更開始轉戰話劇界，當「一張白紙」做起，四年間只主演了一套劇集，且反響平平，曝光度大大減少。



劉愷威主演的話劇《雷雨》《雷雨·後》由去年1月開始全國巡演。（微博@劉愷威）

4日，劉愷威在微博上載去年11月在武漢行夜市的Vlog，他身穿BALMAIN冷衫搭配黑色長褲，隨性休閒。劉愷威戴著眼鏡與口罩，在夜市中穿梭，率先進入一間玩具店，不知道是不是想給女兒小糯米買禮物。其後他到路邊攤買蓮子，因為攤主口音問題兩人還答非所問，非常搞笑。繼續行的途中，劉愷威又買了5元一份的蒸糕，還特別拎回車上再吃，很有防範意識。

其後在工作人員的帶領下，劉愷威來到一間當地出名的粉麵店，坐在街邊享用，非常貼地，周圍人來人往，但完全無人認出他，非常低調。

無獨有偶，同一日，楊冪在上海被內地狗仔影到同一名男性共同出入小區（即屋苑），即刻引起熱議，但有眼尖的網友很快認出該男子是郭敬明的助理，猜測可能是工作事宜。

楊冪與男子一同進入屋苑。（微博@吃瓜少女張小寒）

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劉愷威早年前往內地發展後，通過《鳳穿牡丹》、《一千滴眼淚》、《千山暮雪》等劇集為大眾熟知，人氣急升，2012年與楊冪合作電視劇《如意》結緣，婚後人氣更上一層樓。只是在2018年兩人離婚後，男方與女方事業逐漸呈現出兩個極端，前者選擇沉澱，嘗試新的表演，因此新作無幾，關注度有所退減，不過在微博仍坐擁逾1700萬粉絲；後者則依然位於人氣尖端，一舉一動都能引起轟動，所到之處必定萬人空巷，微博粉絲早已過億。而由去年開始，劉愷威開始拍攝以「行走日記」為名的Vlog與Plog，記錄工作和生活，對比起以前眾星捧月的快節奏，現在放慢了腳步，或者他更享受當下的生活呢？