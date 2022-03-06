940920｜《二月廿九》懶人包重溫　五度穿越時空完整時間線全公開

ViuTV劇集《二月廿九》於2020年播出時因穿越時空和時間交錯的劇情獲外界大讚題材新穎和破格，更被封作「神劇」，作為該劇的續集兼前傳《940920》將於今晚（7日）正式首播，劇情講述1994年9月20日當日所發生過事，以及交代《二月廿九》之後延續落去的故事。但正如導演兼監製Steve羅嘉駿所言，如果未看過《二月廿九》一定看不明《940920》的劇情，因此在劇集播出之前，不如先重溫一下《二月廿九》錯綜複雜的時間線：



《940920》是《二月廿九》的前傳兼續集。（ViuTV）

《二月廿九》劇中的女主角Yeesa（吳海昕 飾）一共五度穿越時空改變車禍中有人死亡的命運，然而在最後一次的穿越，死者卻變成「會長」余家聰（劉俊謙 飾）。但事實上，Yeesa在一開頭第一次穿越的時候就認定車禍中的死者是自己，但心水清的觀眾自然會知道，由始至終都是Ryan（徐天佑 飾）死亡，而且間接導致車禍發生的人正正就是希望阻止車禍發生、來自不同年份的Yeesa！究竟在Yeesa五次的穿越之中做了什麼事情，引發之後一連串的改變呢？

在《940920》播出之前，不如先重溫一下《二月廿九》錯綜複雜的時間線！（《二月廿九》劇照）

第一次穿越：2017年2月28日→2020年2月29日

結果：Yeesa、余家聰生還；Ryan死亡

Yeesa於2017年2月28日的最後10秒時許下生日願望，卻突然穿越到2020年2月29日晚上的北海道街頭中電車路軌上，幸得身旁的Ryan所救（參見現實世界的2020年2月29日），逃離醫院後又從余家聰口中得知自己有穿越的能力。她後來在電視中見到出現在新聞片段中受傷昏迷的自己，而且畫面上寫着「交通事故一名外國人死亡」，因此認定自己就是車禍中的死者，之後更發現天台上2020年的Yeesa（第四次穿越時的Yeesa），並於零時零分穿越回2017年的3月1日。

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第二次穿越：2018年2月28日→2020年2月29日

結果：Yeesa、余家聰生還；Ryan死亡

Yeesa有過一次穿越經驗之後準備充足，在這一年努力學日文、熟讀北海道地理和學習戰地記者拍攝方法等準備第二次穿越，結果一穿越就去到了一間澡堂的入面，其後在澡堂外的貨櫃車內被困一晚，之後隨即確認當日與前一次穿越的日記一樣為2020年2月29日，並確認2017年的自己（第一次穿越時的Yeesa）確實存在。Yeesa在網吧上網時發現Fiona竟然於2018年9月，生下BB後不久就因子宮頸癌去世的事實，並在電視畫面中再次見到寫着「交通事故一名外國人死亡」的新聞片段，更見到與澡堂外一模一樣的貨櫃車，並指出車上倒後鏡掛住一個吊飾，並於零時零分穿越回2018年。

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第三次穿越：2019年2月28日→2020年2月29日

結果：Yeesa、余家聰生還；Ryan死亡

Yeesa經歷第二次穿越後，回到現實世界努力阻止Fiona生BB放棄治療的決定，終於Fiona順利活下去，改寫命運後，Yeesa在神聖幾何成員的幫助下得知貨櫃車司機香川先生的背景、送貨地點、路線、時間表和更表等資料，於2019年2月28日再次穿越，去到2020年後她的首要目標為盡力阻止香川先生開車，她重回上次穿越去過的澡堂，見到2018年的自己（第二次穿越時的Yeesa）從貨櫃車中逃出，並悄悄將白砂糖倒入貨櫃車的入油處，其後她亦到神社尋找關於御守秘密，得知1992年2月28日晚上Yeesa的媽媽臨盆在即去到神社，並在誕下Yeesa時手上緊握御守：「求神救救我的孩子，我願意犧牲任何東西。」Yeesa離開神社後，在街上見到香川先生開着貨櫃車，其後又再一次見到電視中播放車禍片段，與之前兩次一樣見到自己受傷昏迷，而且畫面上寫着「交通事故一名外國人死亡」，今次Yeesa更去到車禍現場，發現地上有一條Ryan送給自己的皮手帶，並見到余家聰在現場痛哭。

+ 21

現實世界（沒有穿越）：2019年3月→2020年2月29日

結果：Yeesa、余家聰生還；Ryan死亡

完成第三次穿越後，眾人得出的結論是Yeesa無論如何都不要去日本，相信這樣就能夠避免車禍發生，Ryan之後被派去札幌半年接受廚藝訓練，並與Yeesa相隔兩地。踏進2020年2月29日零時零分（即香港時間2月28日11時），身處日本的Ryan打電話給身處香港的Yeesa，卻在電車站見到2017年穿越到2020年的Yeesa（第一次穿越時的Yeesa）突然在路軌中出現，隨即將她救起兼送她去醫院，而余家聰亦在電車站旁目睹2017年Yeesa穿越的過程。而Yeesa亦在一早接到爸爸辰叔（張松枝 飾）在北海道突然昏迷送院兼要做手術的消息後，拜託Ryan到醫院幫自己照顧辰叔，並打算搭飛機前往日本。

由於香川先生的貨櫃車被2019年的Yeesa（第三次穿越時的Yeesa）破壞而無法駕駛，被上司斥責的他只能換車繼續開工，余家聰隨後將釀成車禍的香川先生綁架企圖阻止車禍發生，結果仍被對方成功逃出，最後香川先生因無法如期送貨被公司逼賠錢兼解僱，令香川先生集憤怒、無奈及絕望於一身。

Yeesa到達日本後，在Instagram中發現Ryan竟然有一條同樣的皮手帶而開始察覺到異樣，懷疑撞車死亡的人不是自己，而是Ryan。Yeesa在停拍在一邊的貨櫃車旁邊見到香川先生，被不同年份的Yeesa捉弄的香川先生一見到她就上前與她理論，更不慎將她打到受傷，目睹過程的Ryan馬上帶Yeesa去醫院。香川先生接到醫院電話叫他盡快前往醫院探望心臟衰竭的兒子，卻因為整日發生種種的事情而無法集中精神，最終仍不肯釀成車禍，撞上了正前往醫院的Ryan和Yeesa，最終Ryan死亡，Yeesa受傷，目睹車禍發生的余家聰在一旁哭得很傷心。

+ 41

第四次穿越：2020年2月29日車禍後→2020年2月29日9:30pm

結果：Yeesa、Ryan生還；余家聰死亡

剛剛經歷完Ryan在身旁死亡的Yeesa，突然由未來穿越回過去，回到事發前的2020年2月29日晚上9點30分。她為了阻止Ryan的死亡而趕回發生車禍的十字路口，向余家聰表示她和Fiona之所以能夠繼續生存是因為Yeesa媽媽和Fiona的BB的犧牲，又表示「犧牲才是改變時空的唯一條件」，她又稱所有事情因自己而起，決定犧牲自己換取Ryan的生命，至少可以救回這個時空的Ryan。余家聰為救回兩人的生命而衝出馬路，最終被貨車撞死，坐在的士正前往醫院的Ryan和受傷的Yeesa則成功避開車禍。余家聰死後，Yeesa走到天台，並見到手中的御守消失化成煙，而這一幕亦剛巧被2017年的Yeesa目睹，零時零分，天台上的Yeesa更突然消失。

眼尖的觀眾會發現，經歷完余家聰死亡、由未來穿越回事發前的Yeesa與沒有穿越時空、正前往醫院的Yeesa，雖然都是2020年的她，但在2020年根本沒可能會同時有兩個Yeesa同時出現，暗示了之後將會改變時空。兩人根本沒可能同時出現在一個時空。

+ 32

第五次穿越：2020年2月29日→2021年2月28日

結果：Yeesa、Ryan生還；余家聰變成另一個身份

Yeesa在天台消失後，她隨即穿越到了另一時空的2021年2月28日，在這個時空的2020年2月29日（劇未有交代）Ryan和Yeesa同樣有遭遇車禍，兩人成功生還但Yeesa昏迷了一年，剛由2020年穿越醒來的Yeesa發現所有人除了自己之外都沒有任何關於余家聰的記憶。在這個時空的余家聰沒有遇到車禍，原來是因為他變成了另一身份繼續生還，由神聖幾何學會會長變成小說《二月廿九》的作家，亦對Yeesa及之前的一切毫無記憶。一直以來的神聖幾何學會會長就變成了巴西龜（岑珈其 飾），而且多名神聖幾何學會成員一樣得自Yeesa穿越一事，只不過從來都沒有余家聰這個人。劇中多次講到「犧牲是改變時空的唯一條件」，這會否正正就是余家聰願意犧牲自己救回Ryan和Yeesa的生命而導致新時空的開拓，就要留到在《940920》揭曉了。