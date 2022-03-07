三台收視報告｜《家族耀榮》勢成今年冠軍 ViuTV外購仲好過自家製

三台收視報告又再出爐，今次的日期是2月28日至3月6日。受新冠肺炎影響，香港人最近兩星期受盡折磨，不少市民為安全起見，決定留在家中盡量不外出，間接也影響了收視的數字。
先講TVB，《東張西望》和《愛．回家之開心速遞》依然保持強勢，分別錄得27.6和27點，每晚有超過170萬人睇直播，比起之後兩套劇集還要高出不少，絕對是TVB近年綜藝和劇集的皇牌節目。至於兩套外購劇則各有喜悲，《家族耀榮》一路保持上升的走勢，今個星期錄得暫時最高的收視25.6點，儼然預訂今年最佳收視劇集。但《飛虎3壯志英雄》則比較遜色，第2周已錄得下跌紀錄，由22.4點跌至21.8點，唔通觀眾真係睇到厭？
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至於ViuTV方面，依然如之前講過的，最近都是靠外購節目撐起收視。星期一至五晚上的《女神降臨》和《The Penthouse上流戰爭2》分別錄得4.3和4.2的好成績，而後播的自家製節目《今日疫情》和《聲控鬥室》卻只有2.6和2.3點。而星期日晚上取替《健康要Fact Check》播出的《恐怖醫學》繼續錄得好收視，今周升至5.9點，看來香港人對日本的醫學綜藝節目有濃厚的興趣。
其實同在星期日晚上的時間，開電視節目《空間改造王》也一直有很好的收視，當然TVB星期日這個時段也有同樣優勢，今個星期《東張西望》在星期日的28.1點更是比星期一至五的要高。
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