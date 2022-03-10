《家族榮耀》掀合拍劇熱潮？林峯《黑金風暴》演員班底滲TVB劇味

中港合作的劇集《家族榮耀》早前在中國開播時掀起了一陣熱議和追劇潮，全員惡人再加上每秒鐘都有可能會迎來精彩反轉的劇情，因此被稱作是「港版Penthouse」！《家族榮耀》為中港兩地合作開拍影視劇的打開了全新的局面，繼《家族榮耀》後，又一部中港合作的影視劇《黑金風暴》宣佈定檔，在3月10日起率先在優酷港劇場開播！



由林峯、周秀娜、黃浩然、梁競徽、連詩雅、李燦森、吳岱融、郭政鴻、麥長青等人主演，熊黛林、吳啟華特別主演的懸疑劇《黑金風暴》，講述了重案組高級督察韋景生，和香港廉政公署高級調查主任賀偉廉，兩人在緝兇過程中不期而遇，兩人接連經歷被贓款、被陷害、被殺手追殺，和搭檔反目後，攜手讓一個幾乎涉及了整個香港頂層社會的貪腐勢力逐漸浮出水面！

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林峯將在這部劇飾演重案組高級督察韋景生，而黃浩然則是飾演廉政公署高級調查主任賀偉廉，兩人亦敵亦友，相互合作攜手揪出貪污大鱷！有林峯、周秀娜、麥長青、黃浩然和吳啟華，在《家族榮耀》中表現出色亮眼的熊黛林和郭政鴻這次也有份參演，還有的就是在《飛虎之壯志英雄》飾演大反派的梁競徽，真的好久都沒有看到這麼鼎盛的主演陣容了！而且這也是林峯和梁競徽繼《使徒行者》後再聚首！

據悉《黑金風暴》由九大案件貫穿全劇，而且部分案件是由真實事件改編而成，增加不少真實性和看點！重案組加上廉政公署，這熟悉的「反貪」劇情，再加上如此鼎盛的主演陣容，只要劇本再給力一些，這部劇要成為2022年爆紅年度港劇之一完全不是問題！

【同場加映】家族榮耀｜熊黛林發癲超多潛力圖 網民：呢個角色好有娛樂性（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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